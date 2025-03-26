Лишний вес и нарушение сна: психолог назвала признаки токсичных отношений

В современном мире термин «токсичные отношения» звучит все чаще, и каждый человек понимает, что хорошие и крепкие отношения, основаннык на уважении и любви, «токсичными» не назовут. Психолог Александра Метальникова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как распознать такие отношения и как они могут сказаться на здоровье женщины.

По словам эксперта, женщина может начать набирать вес, потому что внутреннее беспокойство и стресс отражаются в первую очередь именно на лишнем весе.

«Поэтому, если у вас лишний вес или вы считаете, что он лишний, в первую очередь стоит посмотреть на источники беспокойства, нервозности, неустроенности и неуверенности. Всеми силами делайте себе хорошо, спокойно и уверенно. Это повлияет положительно», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Следующий симптом — сердцебиение без особого повода. Но в данном случае речь идет не о влюбленности.

«У женщины даже просто от хорошего, качественного полового акта может начать выделяться окситоцин, который, соответственно, приведет не к влюбленности, а к сердцебиению. То есть само сердцебиение не служит признаком токсичных отношений, но, если вы чувствуете, что пульс зашкаливает, когда человек рядом или когда вы поругались и вас тошнит, выворачивает — это явно признаки того, что вы не в гармонии с собой», — добавила Метальникова.

Другой человек, продолжила она, не должен быть поводом к серьезным скачкам состояния.

«В токсичных отношениях человек вас сравнивает со своими бывшими или со своей мамой. Он может плохо говорить о женщинах, сравнивая вас как в плохую, так и в хорошую сторону. В любом случае вы обречены всю жизнь конкурировать с его мамой. А в случае с бывшей, если вас расхваливают, то поверьте, когда вы станете бывшей, вы тоже окажетесь стервой», — отметила психолог.

В токсичных отношениях из-за стресса могут наблюдаться нарушения сна, продолжила эксперт.

«Вы плохо спите, чувствуете повышенное сердцебиение, не можете долго заниматься одним делом и в принципе спокойно сидеть на месте, долго лежать в ванной, не можете спокойно лежать и спать днем. Каждый по отдельности может не быть признаком стресса, но если есть два и более признаков — это либо хронический стресс, либо токсичные отношения», — подчеркнула эксперт.

Если через какое-то время после прекращения общения с человеком нормализуется сон, значит, из этих отношений нужно бежать.

«Еще один признак — шантаж мужчины, что он от вас уйдет, если вы чего-то не сделаете. Вычеркиваем из своих словарей фразу «бьет, значит любит». Если мужчины позволяют себе такие фразы, держимся максимально далеко», — заключила Метальникова.

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