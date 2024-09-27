Листинг «Хомяка»: как просто вывести деньги из Hamster Kombat и какой сейчас курс
Фото: [Кадр из игры Hamster Kombat]
Пользователи дождались листинга Hamster Kombat, монета вышла на биржу 26 сентября. Как вывести деньги к себе на карту — в материале «Подмосковье сегодня».
Выводить средства из игры Hamster Kombat можно на разные криптобиржы, в том числе Bybit, Binance и OKX, а также в Telegram-кошелек. Место, куда выводить монеты, пользователь выбирает самостоятельно в приложении. Перед этим важно пройти верификацию на бирже.
Пользователь может оставить коины HMSTR на бирже, а может вывести их в реальные деньги на карту. Курс монеты на 27 сентября равен примерно $0,00677377, то есть порядка 62,84 рубля. Так, за 1000 HMSTR можно получить около 629 рублей. Как отметили разработчики, после листинга пользователи могут вывести из игры только 88,75% «натапанных» монет, остальное — через 10 месяцев. Разберем на примере биржи Bybit и Telegram-кошелька, как вывести «хомячьи» монеты в рубли. На всех площадках принцип примерно одинаковый.
Как вывести монеты Hamster Kombat через Bybit
Для начала нужно обменять монету на USDT:
- в поисковой строке приложения биржи вводим название монеты HMSTR;
- выбираем раздел «Торговля» — «Продать», тип сделки — «Рыночный»;
- вводим количество HMSTR, которое собираемся продать и продаем.
Следующий шаг — перевод на российскую карту через P2P:
- переводим средства с единого торгового аккаунта на аккаунт финансирования, валюта — USDT;
- открываем «P2P торговлю» — вкладка «Продажа» (покупаем RUB);
- выбираем продавца с понравившимся курсом, нажимаем на продажу;
- вводим сумму и выбираем метод оплаты;
- далее необходимо ввести личные данные и создать заявку.
Продавец переведет деньги на банковскую карту, указанную вами при выборе метода оплаты. Обратите внимание, что при торговле на криптобирже легко стать жертвой мошенников, чтобы этого избежать и получить свои деньги, сотрудничайте только с проверенными продавцами, они помечены галочкой.
Фото: [freepik.com]
Как вывести монеты Hamster Kombat через Telegram-кошелек:
Сперва необходимо обменять коины HMSTR на USDT. Делается это аналогично с другими криптобиржами. Вывести деньги на банковскую карту у российских пользователей также получится только через P2P:
- заходим в «P2P Маркет» — кнопка «Продать» (валюта RUB, крипта — USDT);
- выбираем нужную сделку (обращаем внимание на лимиты, если у продавца они больше, чем хочется приобрести, сделка не состоится, а также на метод оплаты — банк, куда вам переведут деньги);
- вводим сумму, добавляем метод получения;
- после прохождения верификации подтверждаем сделку, когда вам будут перечислены деньги, необходимо подтвердить платеж.
В Telegram-кошельке, чтобы не стать жертвой мошенников, работайте также только с проверенными продавцами с большим количеством успешных сделок.
Ранее сообщалось, что листинг Hamster Kombat стартовал со сбоя Telegram-кошелька. Кроме того, после появления монеты на бирже пользователи со всего мира стали называть проект худшим из всех.