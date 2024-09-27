Листинг «Хомяка»: как просто вывести деньги из Hamster Kombat и какой сейчас курс

Пользователи дождались листинга Hamster Kombat, монета вышла на биржу 26 сентября. Как вывести деньги к себе на карту — в материале «Подмосковье сегодня».

Выводить средства из игры Hamster Kombat можно на разные криптобиржы, в том числе Bybit, Binance и OKX, а также в Telegram-кошелек. Место, куда выводить монеты, пользователь выбирает самостоятельно в приложении. Перед этим важно пройти верификацию на бирже.

Пользователь может оставить коины HMSTR на бирже, а может вывести их в реальные деньги на карту. Курс монеты на 27 сентября равен примерно $0,00677377, то есть порядка 62,84 рубля. Так, за 1000 HMSTR можно получить около 629 рублей. Как отметили разработчики, после листинга пользователи могут вывести из игры только 88,75% «натапанных» монет, остальное — через 10 месяцев. Разберем на примере биржи Bybit и Telegram-кошелька, как вывести «хомячьи» монеты в рубли. На всех площадках принцип примерно одинаковый.

Как вывести монеты Hamster Kombat через Bybit

Для начала нужно обменять монету на USDT:

в поисковой строке приложения биржи вводим название монеты HMSTR;

выбираем раздел «Торговля» — «Продать», тип сделки — «Рыночный»;

вводим количество HMSTR, которое собираемся продать и продаем.

Следующий шаг — перевод на российскую карту через P2P:

переводим средства с единого торгового аккаунта на аккаунт финансирования, валюта — USDT;

открываем «P2P торговлю» — вкладка «Продажа» (покупаем RUB);

выбираем продавца с понравившимся курсом, нажимаем на продажу;

вводим сумму и выбираем метод оплаты;

далее необходимо ввести личные данные и создать заявку.

Продавец переведет деньги на банковскую карту, указанную вами при выборе метода оплаты. Обратите внимание, что при торговле на криптобирже легко стать жертвой мошенников, чтобы этого избежать и получить свои деньги, сотрудничайте только с проверенными продавцами, они помечены галочкой.

Фото: [ freepik.com ]

Как вывести монеты Hamster Kombat через Telegram-кошелек:

Сперва необходимо обменять коины HMSTR на USDT. Делается это аналогично с другими криптобиржами. Вывести деньги на банковскую карту у российских пользователей также получится только через P2P:

заходим в «P2P Маркет» — кнопка «Продать» (валюта RUB, крипта — USDT);

выбираем нужную сделку (обращаем внимание на лимиты, если у продавца они больше, чем хочется приобрести, сделка не состоится, а также на метод оплаты — банк, куда вам переведут деньги);

вводим сумму, добавляем метод получения;

после прохождения верификации подтверждаем сделку, когда вам будут перечислены деньги, необходимо подтвердить платеж.

В Telegram-кошельке, чтобы не стать жертвой мошенников, работайте также только с проверенными продавцами с большим количеством успешных сделок.



Ранее сообщалось, что листинг Hamster Kombat стартовал со сбоя Telegram-кошелька. Кроме того, после появления монеты на бирже пользователи со всего мира стали называть проект худшим из всех.