По итогу листинга пользователи со всего мира называют Hamster Kombat «худшим проектом из всех»

Пользователи со всеми мира штурмуют социальные сети, чтобы выразить недовольство Hamster Kombat, называя его «худшим проектом из всех». Об этом пишут в телеграм-канале «Банки, деньги, два офшора», публикуя соответствующие скрины.

Так, один из разочаровавшихся «инвесторов» предлагает отменить второй сезон и не делать влиятельных людей богатыми. Кто-то и вовсе публикует произведения народного творчества, на которых интернет-персонаж справляет нужду на картину с изображением популярной игры.

Ранее сообщалось о том, что листинг Hamster Kombat стартовал со сбоя Telegram-кошелька.