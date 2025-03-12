Политолог Федоров: Москва не согласится на прекращение огня на Украине

Москва не согласится на прекращение огня на условиях, выдвинутых США, потому что они невыгодны для России. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.

Киев выразил готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня на 30 дней при взаимном согласии сторон, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак по итогам переговоров с американской делегацией в Эр-Рияде. Москва не согласится на эти условия, потому что они невыгодны, отметил политолог Федоров. Военный конфликт продолжится, он может продлиться еще несколько лет, зависит от целей российского руководства. Если Запад отвернется от Украины, конфликт закончится быстро, но вряд ли Европа пойдет на это, добавил эксперт.

По его словам, президент США Дональд Трамп «будет стучать ногами», если Москва откажется прекратить огонь на месяц. Белый дом заявит о намерении «воевать до конца», но спустя время вновь попросит вернуться за стол переговоров.

«У Трампа «качельный» стиль общения, он сначала наезжает, потом отъезжает. Сейчас ему нужно показать единство с Западом, попытаться заставить нас. В этом отношении, как мне кажется, у него ничего не выйдет», — высказался политолог.

Вашингтон в любом случае усилит поддержку Украины, продолжил он. Трампу нужно показать, что он не предает европейских союзников и остается вместе с Западом.

«Даже если будет перемирие, он все равно усилит поддержку, потому что он до этого унизил их. Ему нужно, чтобы его прокси от него не убежали, не перешли в другое подчинение. Соответственно, он в любом случае усилит, к этому надо быть готовыми. Трамп — это не пророссийский президент, это американский шовинист, который действует в логике олигархических и бандитских принципов», — заключил Федоров.

Ранее стало известно, возможно ли распространение пятой статьи НАТО на Украину, как предлагают европейцы.