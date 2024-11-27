Люсе Чеботиной сделали предложение на шоу Басты: выяснилось, за кого певица выйдет замуж

Певице Люсе Чеботиной на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» сделал предложение один из гостей, после чего ролик оборвался. Артистку ждет гармоничный брак, наполненный взаимопониманием, рассказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина). Она раскрыла, действительно ли Чеботина собирается играть свадьбу и кем будет ее муж.

В браке у певицы будут дети, решение о рождении станет взвешенным. Чеботину ожидает счастливый и успешный союз, однако Алексеева обратила внимание на возможные испытания на пути, необходимо сохранять честность и понимание в отношениях.

Карты Таро предсказали эзотерику, что певица выйдет замуж в ближайшем будущем — в течение года. Мужем Чеботиной может стать ее текущий партнер. В начале лета девушка рассказала о своем новом романе, но не раскрыла личность молодого человека. Ранее ходили слухи, что избранником певицы мог стать Матиас Норманн — 28-летний норвежский полузащитник «Аль-Раэда».

«Он может быть из творческой сферы, возможно, музыкант или артист, с общей эстетикой и ценностями. Однако встреча с человеком из иной сферы не исключена», — описала Алексеева будущего супруга певицы.

Ранее выяснилось, что Бородина не планирует выходить замуж за своего возлюбленного Сердюкова.