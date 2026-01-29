Лютые морозы вместо снегопадов: прогноз погоды в Москве и Подмосковье в выходные дни

В Москве и Подмосковье в выходные дни 31 января и 1 февраля похолодает до -25 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Снегопады прекратятся в пятницу, на их место придет мороз.

По прогнозу эксперта, в столице в субботу ожидается облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков.

«Температура ночью -21…-19, днем -14…-12 градусов. В Подмосковье ночью -24…-19, днем -17…-12 градусов. Ветер северный, ночью — 4-9 метров в секунду, днем — 6-11 метров в секунду. Гололедица», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье в Москве ночью облачно с прояснениями и без осадков. Вечером небольшой снег.

«Ночью температура -22…-20, днем -17…-15 градусов. В Московской области ночью -25…-20, днем -20…-15 градусов. Ветер северный, 6-11 метров в секунду. Также сохранится гололедица», — добавил Ильин.

В понедельник, 2 февраля, ночью облачно с прояснениями и небольшой снег. Температура -24…-19 градусов. Днем -19…-14 градусов. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.

