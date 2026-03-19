Лобовое столкновение в космосе: как две галактики устроили «ДТП» и сломали звездные орбиты

Десятилетиями астрономы ломали голову над странным поведением Малого Магелланова Облака (ММО) — одной из ближайших к нам галактик. Ее звезды вели себя неправильно: вместо того чтобы чинно вращаться вокруг центра, они двигались хаотично, словно после грандиозной катастрофы. Сама галактика имела искаженную форму и была подвержена странным приливным колебаниям. И вот, группа исследователей под руководством аспиранта Химанша Раторе из Университета Аризоны наконец нашла объяснение этой космической аномалии.

Ученые восстановили события, произошедшие несколько сотен миллионов лет назад. Оказывается, Малое Магелланово Облако пережило лобовое столкновение со своим более крупным соседом — Большим Магеллановым Облаком (БМО). Это было не просто касательное взаимодействие, а прямой удар, который навсегда изменил судьбу меньшей галактики.

Химанш Раторе пояснил, что благодаря этому открытию ученые наблюдают трансформацию галактики в режиме реального времени. По его словам, Малое Магелланово Облако дает уникальную возможность проследить за процессом изменения, который играет ключевую роль в эволюции галактик.

Мощное столкновение нарушило упорядоченное движение звезд, разбросав их по совершенно разным траекториям. Гравитация Большого Магелланова Облака буквально перемешала внутреннюю структуру своего меньшего собрата. Кроме того, удар потревожил гигантские газовые облака внутри ММО, выбив часть вещества в космос и создав протяженный газовый хвост.

Малое Магелланово Облако — карликовая неправильная галактика, расположенная примерно в 200 000 световых лет от нас. Ее масса оценивается примерно в 7 миллиардов солнечных масс, однако большая ее часть приходится не на звезды, а на гигантские газовые облака. Именно в них, при охлаждении и сжатии, рождаются новые светила, что делает эту галактику идеальной лабораторией для изучения процессов звездообразования.

Вместе с Большим Магеллановым Облаком и нашей Галактикой ММО входит в тройку взаимодействующих галактик. Астрономы давно знали об аномалиях в его движении, но лишь теперь, проанализировав данные телескопов «Хаббл» и «Гайя», смогли не только найти причину, но и восстановить хронологию драматических событий, развернувшихся в космосе миллионы лет назад.

Исследование не только решает давнюю загадку, но и предоставляет уникальные данные о том, как гравитационные взаимодействия меняют облик галактик с течением времени. То, что мы видим сегодня — лишь моментальный снимок длительного процесса эволюции, за которым человечество впервые может наблюдать практически в прямом эфире.

