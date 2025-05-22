«Локомотив» взял Кубок Гагарина: путь длиной в 14 лет от авиакатастрофы до великой победы

21 мая 2025 года — день, который навсегда войдет в историю российского хоккея. ХК «Локомотив» Ярославль впервые стал обладателем Кубка Гагарина, победив в финальной серии челябинский «Трактор» с общим счетом 4:1. Но этот трофей — не просто спортивный успех. Это глубоко личная победа, знак памяти и мужества. О пути, который проделал «Локомотив» от трагедии 2011 года до золотых медалей 2025-го, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Авиакатастрофа ХК «Локомотив» 2011 года

7 сентября 2011 года мир хоккея застыл. Самолет Як-42, на борту которого находилась команда «Локомотив», разбился вскоре после взлета из аэропорта Туношна под Ярославлем. Игроки направлялись в Минск на матч с «Динамо».

Погибли 44 человека, включая весь основной состав, тренеров, персонал и экипаж. Выжил только один — бортинженер Александр Сизов.

Фото: [ сommons.wikimedia/MAK ]

Восстановление с нуля: как собирали новую команду

После трагедии клуб принял решение не участвовать в сезоне КХЛ 2011/2012, сосредоточив силы на создании новой команды. В срочном порядке была собрана команда из игроков молодежного «Локо», а также приглашенных ветеранов. В том году «Локомотив» выступал в ВХЛ.

Уже в сезоне 2012/2013 клуб вернулся в КХЛ, но дорога к вершине оказалась длинной.

От плей-офф до пьедестала: сезон-2024/25

Сезон-2024/25 стал золотым для команды. «Локомотив» прошел регулярку с лучшими показателями за последние годы, а в плей-офф последовательно выбил «Торпедо» (4–0), «Авангард» (4–3) и «Салават Юлаев» (4–1). В финале ярославцы встретили с челябинским «Трактором», который уверенно одолели со счетом в серии 4–1.

Фото: [ t.me/hclokomotiv_official ]

Героем плей-офф стал вратарь Даниил Исаев, а тренер Игорь Никитин признан стратегом сезона. Кроме того, по итогам матча нападающий Александр Радулов впервые в своей карьере получил звание самого ценного игрока плей-офф КХЛ.

«Локомотив отстоял честь Запада»

Победа «Локомотива» в этом сезоне неудивительна, поскольку команда готовилась к этому несколько лет. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев.

При этом будущее «Локомотива» сейчас зависит от стратегии руководства клуба, считает тренер.

«Локомотив победил и это логическое завершение той трехлетней подготовки команды. Чемпионская команда не выстраивается за сезон, даже не за два, но за три сезона как раз она выстроилась и практически не оставила никому шансов», — пояснил Плющев.

Экс-тренер российской сборной отметил и упорную борьбу челябинской команды в финальной серии. По его мнению, игра могла сложиться и не в пользу ярославцев.

«В финале была борьба упорная. “Трактор” показал очень приличный хоккей. И все могло измениться, если бы "Трактор" реализовал свое большинство. “Локомотив”, в свою очередь, совершенно логически провел игру до конца и заслуженно победил», — выразил мнение специалист.

Фото: [ t.me/hclokomotiv_official ]

И долгожданная победа стала праздником не только для команды, но и для всей Ярославской области, заверил эксперт.

«Ребята сделали праздник для себя, для города и области. Это команда, которая представляла Запад [Западную конференцию КХЛ] в финале. Спасибо Ярославлю, что отстоял честь Запада. Раньше у нас Центр подготовки молодежи был в ЦСКА и “Спартаке”, однако сейчас это Ярославль. Самое большое количество своих воспитанников у него [у “Локомотива”] в составе, и это говорит о многом», — заключил Плющев.

Ранее стало известно, когда российские футбольные клубы опять заиграют в Европе.