Лопырева пойдет под венец — модель позирует с помолвочным кольцом: избранником может стать ее бывший муж Булатов

Телеведущая и модель Виктория Лопырева выложила фотографии с помолвочным кольцом с бриллиантом по цене квартиры в Москве. Будущим мужем звезды станет человек из прошлого, предсказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

Экстрасенс заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что рядом с Лопыревой будет человек, которого она очень хорошо знает. В прошлом возлюбленные много ругались, между ними были скандалы и расстояния, из-за чего модель часто переживала. Лопырева мечтала о своем избраннике, она любит его. При этом он — закрытый человек, отметила Алексеева.

Сама Лопырева не раскрывает подробности личной жизни. Эзотерик предположила, что знаменитость может вновь сойтись со своим мужем, бизнесменом Игорем Булатовым, после пережитых трудностей в отношениях.

«Отношения будут замечательные, стабильные, успешные, страстные, богатые и счастливые. Даже если это будут прошлые отношения с мужем, то оба партнера пересмотрят свои жизненные приоритеты, задумаются и начнут с чистого листа. Если это новые отношения со знакомым из прошлого, они тоже будут счастливыми и длительными», — заключила Алексеева.

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