Ложка осетровой икры за 6,5 тыс. рублей: меню ресторана, где обедал Стив Уиткофф в Москве, неприлично впечатляет

Специальный посланник США, дипломат Стивен Уиткофф прибыл в Москву. Перед визитом в Кремль — на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным — вместе с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым Уиткофф заехал на обед в ресторан «Восход» в Зарядье. Цены на меню в заведении неприлично впечатляют. Во сколько послу обошелся ланч и зачем он приехал в Россию — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Заведение, где обедал американец, было создано известным адвокатом и ресторатором Александром Раппопортом в 2017 году. Задумкой автора было перенести гостей в модный ресторан 1960-х годов, в котором хотел оказаться любой советский гражданин. А название «Восход» ассоциировали с названием парка Зарядье — «Заря».

Стоимость горячих блюда в ресторане начинается от 890 рублей, на которые можно приобрести рулет из цыпленка с лисичками, а самое дорогое из горячего — мраморный говяжий бок — обойдется в 4,5 тыс. рублей. Стоимость супов начинается от 590 рублей (молдавская похлебка с потрохами и домашней лапшой), а заканчивается 950 рублями (эстонский рыбный суп из семги со сливками). Ценник на чай начинается от 500 рублей за 400 мл, а эспрессо — 290 рублей. Вода объемом 250 миллилитров в «Восходе» стоит 450 рублей. Но самое дорогое в ресторане, где обедал Уиткофф, — икра, 50 гр осетрины выйдут на 6,5 тыс. рублей. Подают здесь и морепродукты, так, спецпосланник США при желании мог попробовать клешню краба за 5,5 тыс. рублей.

Это пятый визит специального посланника США в Россию в этом году. После прогулки по Зарядью Уиткофф отправился на встречу с Путиным. СМИ сообщают, что 8 августа истекает ультиматум, который Дональд Трамп поставил России для прогресса в прекращении огня на Украине. По итогам переговоров американский президент будет принимать решение о пошлинах против России и санкциях против ее партнеров.

Ранее стало известно, что США активизируют диалог с Москвой в ожидании встречи Путина и Трампа.