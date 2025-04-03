Лучше отложить: что нельзя делать в период растущей Луны до 13 апреля

В астрологии фазы Луны имеют особое значение в жизни человека, так как влияют на различные аспекты жизни. С 1 по 13 апреля наступает период растущей Луны. О том, что не стоит делать в это время, а какие дела, наоборот, желательно побыстрее закончить в ближайшие пару недель, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Элиана Астратова.

По ее словам, рекомендуется сосредоточиться на начинаниях, которые требуют накопления и роста.

«Это время идеально подходит для нового: будь то новые проекты, личные отношения или любые начинания, требующие позитивной энергии и вдохновения. Однако есть некоторые действия, которых стоит избегать в этот период», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Прежде всего, продолжила эксперт, нельзя начинать крупные дела, которые связаны со значительными тратами или рисками.

«Также не рекомендуется заключать долговременные контракты или соглашения, которые могут потребовать изменений в будущем, так как это время подходит больше для укрепления и расширения, чем для переосмысления и изменений», — добавила Астратова.

Кроме того, стоит отложить на убывающую Луну дела, связанные с распродажами или ликвидацией чего-либо, а также завершение текущих проектов, которые требуют осторожности.

«Убывающая Луна будет более подходящим временем для занятий, связанных с завершением, избавлением от ненужного и переоценкой своих ресурсов. Поэтому, чтобы максимально использовать потенциал растущей Луны, сосредоточьтесь на позитивных начинаниях и избегайте спорных или рискованных решений», — заключила эксперт.

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