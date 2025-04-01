Психолог объяснила, почему людям хочется развестись

Многие пары, прожив вместе долгие годы, в порыве эмоций могут задуматься о разводе. Почему это происходит, действительно ли стоит разводиться и как сохранить отношения, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

Она подчеркнула, что чем старше люди, тем чаще возникает мысль: «все, хватит».

«Будто программа запускается сама собой. Иногда это родовые истории: родители расстались, когда мне было столько же, сколько сейчас моему ребенку, и вот я ловлю себя на мысли о разводе на пустом месте. Страхи — как сорняки: нельзя кокетничать, муж уйдет, я плохая жена — приходится выкорчевывать их из подсознания», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, люди часто проецируют на партнера свои «недоделки» и требуют, чтобы он их исправлял.

«А у него свои задачи. Мой муж, например, прекрасный отец, тонкой души человек, но ждать от него «огненных всплесков» не стоит. Нужно понимать: «Ты не виновата» и «Он не изменится». Кто-то мирится и думает: «Бог с ним, буду жить и с этим», а кто-то нет», — продолжила Метальникова.

Также важно помнить, что идеальных союзов не бывает. Настоящая любовь, отметила психолог, начинается после влюбленности, когда розовые очки спадают, и ты видишь человека реального — не принца, а живого, с его «недоборами».

«Семья — это сложное искусство. Не нужно терпеть, но и не ждать невозможного не стоит. Мы годами учимся петь или владеть телом, а над отношениями — ни часа в неделю. Хотя это главный тренажер души — учиться распределять энергии так, чтобы и мне было счастливо, и мужу, и детям. Если не пройдешь уроки в паре — придется наверстывать в одиночку. Но если человек «более-менее подходящий» — это подарок», — добавила эксперт.

Брак, продолжила она, стоит сохранять в том случае, если есть уважение, общие смыслы и радость от совместной дищни

«Если же внутри пустота или чувство, что это не ваш путь — не стоит сохранять. Главное помнить: «он не изменится, ты не виновата». А выбор всегда за человеком», — заключила психолог.

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