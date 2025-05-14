Лучшее время, чтобы попросить о помощи: народные приметы и запреты в день Бориса и Глеба

Православная церковь 15 мая вспоминает князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, а в народе на эту дату приходится Соловьиный праздник. О чем предупреждают приметы и поверья 15 мая — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Борис и Глеб были сыновьями князя Владимира Святославича. Их трагическая гибель в 1015 году, в период междоусобиц после смерти отца, оставила след в истории, а сами братья были канонизированы как первые русские святые. Борис, князь Ростовский, и Глеб, князь Муромский, предпочли смерть братоубийственной войне за власть.

Они усердно изучали Священное Писание, заботились о бедных и нуждающихся, стремились к миру и согласию. Их отказ от борьбы за княжеский престол стал примером истинной веры и верности христианским идеалам.

Этот день в народе называют Борисов день или Соловьиный праздник. Считается, что с 15 мая начинают петь соловьи, возвещая приход тепла и весны. В этот день крестьяне старались не начинать полевые работы, опасаясь неудачи. Также существовало поверье, что нельзя ни с кем ссориться, чтобы не навлечь на себя беду.

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Приметы

Кошка крепко спит на улице — к теплу;

День теплый — будет хлеб темный;

Если соловей запел на голые деревья — будет неурожай плодов в садах;

К вечеру исчезают появившиеся в полдень облака — к ясной погоде;

Сколько дождей в мае — столько и урожая;

Если восход ясный — лето будет дождливое;

Черемуха зацвела, соловьи запели — будет двухнедельное похолодание;

Если вода пошла на убыль — пора начинать посев;

Не стоит пересчитывать деньги 15 мая после захода солнца, чтобы не лишиться достатка и не обрасти долгами;

После гостей, которые побывали в этот день, нельзя оставлять грязную посуду, чтобы гости не унесли с собой достаток;

В этот день принято просить помощи, так как считается, что люди не откажут;

Принято жарить одну большую яичницу на всех и устраивать семейное застолье.

Именины в этот день празднуют: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман и Зоя.

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