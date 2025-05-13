Поражает сердце за несколько часов: первая помощь при отравлении чемерицей и как отличить ее от черемши

В России были зафиксированы первые случаи отравления чемерицей — растением, которое очень похоже на черемшу. С серьезным отравлением в Тысячекоечную больницу Владивостока обратились уже несколько человек, сообщили в соцсетях клиники. Чем опасна чемерица, как отличить ее от черемши и как оказать первую помощь при отравлении, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.

Эксперт отметила, что чемерица — это многолетнее ядовитое растение, которое можно встретить в лесу у оврагов, где большая влажность.

«В чемерице содержатся сильнодействующие нейротоксины, которые поражают центральную и периферическую нервную систему, а также сердце и желудочно-кишечный тракт. Даже небольшая ее часть при употреблении может вызвать тяжелое отравление с последующей госпитализацией», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Многие люди, продолжила гастроэнтеролог, ошибочно полагают, что речь идет о «всего лишь отравлении», но на самом деле человек имеет дело с сильнейшим ядом.

«Первые признаки отравления появляются через 15-90 минут после употребления в пищу чемерицы. Человек может заметить резкое обильное слюноотделение, затем тошноту, рвоту, боли в животе, головокружение. Еще отмечают онемение губ и языка, а также резкое снижение давления, замедление пульса (до 40 ударов в минуту и ниже). В подобной ситуации необходимо немедленно вызывать скорую медицинскую помощь, без помощи медиков возможен летальный исход», — отметила эксперт.

Однако избежать отравления можно, если знать, как отличить чемерицу от черемши, которые очень похожи между собой. Первое, на что следует обратить внимание, подчеркнула врач, это запах.

«Попробуйте растереть лист растения в руках: если запах чеснока есть — это, скорее всего, черемша. Нет запаха — лучше не рисковать. Еще один отличительный признак — стебель. У чемерицы его нет, листья выходят из луковицы, а у черемши стебель прямой, с густым орошением. Можно также обратить внимание на листья: у чемерицы — мягкие, матовые, у черемши — жесткие, блестящие», — подчеркнула гастроэнтеролог.

В ситуации, если отравление все же произошло, важно оказать первую помощь. Если человек в сознании — следует дать ему выпить 1-1,5 литра воды, вызвать рвоту, чтобы ускорить выведение токсинов.

«Следите за пульсом и дыханием. При потере сознания необходимо уложить на бок, при остановке дыхания — начать сердечно-легочную реанимацию. Важно помнить, что даже если отравление кажется «незначительным», последствия могут проявиться через несколько часов, когда сердце уже поражено», — предупредила эксперт.

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