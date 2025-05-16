Лучшие летние лагеря для детей в Московской области: программы и цены в 2025 году

Детский лагерь — это теплые воспоминания, общение со сверстниками и по-настоящему насыщенное лето. Для тех, кто боится отправлять детей на море, есть альтернатива — летние лагеря, расположенные на территории Московской области. Подборка самых интересных программ на 2025 год — по версии интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Городской лагерь от академии ТОР

Подмосковный лагерь от академии TOP ориентирован на школьников с 9 до 16 лет и предлагает круглосуточное пребывание в парк-отеле «Ершово». Программа включает игры-симуляции, вечерние мероприятия, спортивные соревнования и развлекательные программы.

Упор делается на развитие коммуникативных навыков, командной работы, освоение видео- и фотомонтажа, основ коммуникации и ораторского мастерства. Стандартная смена в лагере стоит 24 тыс. рублей.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Марина Анисимова ]

Хогвартс

Оказаться в волшебном мире Гарри Поттера можно и в России, а точнее в Подмосковье. Летний лагерь «Хогвартс» в Рузском округе приглашает юных волшебников в возрасте от 7 до 17 лет. Каждому участнику отводится определенная роль, выбранная на основе талантов и интересов ребенка. При желании можно стать не только учеником школы магии, но и капитаном команды факультета или даже учителем.

В самом начале смены юные маги делятся на группы, состязаются за первенство, а в конце объединяют усилия против темных сил — все, как в любимых историях о волшебниках. Продолжительность смены — три дня. Стоимость — 22,9 тыс. рублей.

Pixel

Лагерь Pixel в Подмосковье предлагает программы для детей с 8 до 15 лет по робототехнике, game-разработке (Roblox, Lua, Scratch), 3D-моделированию (Blender), веб-программированию и Unity. Помимо круглосуточного лагеря, есть и дневной формат. Программа включает спорт, питание, развивающие занятия, развлечения и обучение.

Pixel расположен в городском округе Воскресенск, на базе комплекса «Десна». В нем также есть городской лагерь дневного пребывания. Для детей предусмотрено пятиразовое питание и сбалансированное меню. Стоимость путевки — 59,5 тыс. рублей.

Terra Nostra

Terra Nostra находится в Шатуре и приглашает детей в возрасте с 7 до 17 лет. В лагере делается акцент на творчестве, спорте, общении с вожатыми и обучении. В программу также входят прогулки, танцы, походы, игры в финансы и проектная деятельность.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Анна Мороз ]

Предусмотрено полноценное пребывание на территории в рамках смен. Лагерь расположен в ДНП «Солнечный». Стоимость программы на 21 день — от 109 тыс. рублей.

Best Friends

Детский лагерь Best Friends с полноценными сменами и постоянным пребыванием находится недалеко от Электростали. Приглашаются дети в возрасте от 7 до 16 лет. Стоимость путевки — 45,9 тыс. рублей.

На территории лагеря для детей предусмотрены занятия полезными видами деятельности с целью расширения кругозора, активное решение различных творческих задач. Также в программе предусмотрено развитие социальных навыков, полноценное питание и отдых.

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