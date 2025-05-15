Топ лучших колледжей Московской области: специальности, стоимость обучения и количество бюджетных мест в 2025 году

Следом за периодом сдачи выпускных экзаменов следует период подачи документов в различные учебные заведения. Многие девятиклассники уже определились в своем дальнейшем пути, но некоторые все еще находятся в поисках подходящего колледжа. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» собрало топ лучших колледжей Московской области на 2025 год. Подробнее о каждом из них — в материале.

Губернский колледж

Образовательное учреждение является государственным и находится на территории городского округа Серпухов. Для абитуриентов предусмотрено 13 программ обучения специалистов среднего звена и пять программ подготовки квалифицированных рабочих, 265 платных и 550 бюджетных мест. Минимальная стоимость обучения за год составляет 146 тыс. рублей. Максимальная — 185 тыс. рублей.

Перечень программ в 2025 году:

монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (5 платных, 25 бюджетных мест);

техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (25 бюджетных мест);

защита в чрезвычайных ситуациях (35 платных, 25 бюджетных мест);

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (10 платных, 50 бюджетных мест);

садово-парковое и ландшафтное строительство (5 платных, 25 бюджетных мест);

кинология (25 платных, 25 бюджетных мест);

поварское и кондитерское дело (10 платных, 25 бюджетных мест);

Фото: [ freepik.com ]

технология индустрии красоты (5 платных, 25 бюджетных мест);

дошкольное образование (25 платных, 50 бюджетных мест);

преподавание в начальных классах (30 платных, 50 бюджетных мест);

дизайн (25 платных, 25 бюджетных мест);

физическая культура (25 платных, 25 бюджетных мест);

изобразительное искусство и черчение (5 платных, 25 бюджетных мест);

электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (50 бюджетных мест);

сварщик (10 платных, 25 бюджетных мест);

мастер слесарных работ (5 платных, 25 бюджетных мест);

повар, кондитер (25 бюджетных мест);

мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (10 платных, 25 бюджетных мест);

организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях (25 платных мест).

Колледж государственного университета «Дубна»

Учреждение расположено в Дмитрове и предлагает выпускникам 15 программ обучения. Стоимость обучения за год составляет от 72 тыс. рублей до 97 тыс. рублей (данные за 2024 год).

Перечень программ (2024 год):

техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (50 бюджетных мест);

экономика и бухгалтерский учет (бюджетных мест нет);

строительство и эксплуатация здания и сооружений (50 бюджетных мест);

информационные системы и программирование (50 бюджетных мест);

правоохранительная деятельность (25 бюджетных мест);

сервис и транспорт (25 бюджетных мест);

туризм и гостеприимство (25 бюджетных мест);

организация перевозок и управление на транспорте (25 бюджетных мест);

землеустройство (25 бюджетных мест);

обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (25 бюджетных мест);

юриспруденция (бюджетных мест нет);

банковское дело (бюджетных мест нет);

физическая культура (бюджетных мест нет);

кинология (бюджетных мест нет);

операционная деятельность в логистике (50 бюджетных мест).

Фото: [ freepik.com ]

Сергиево-Посадский колледж

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Сергиево-Посадский колледж» предлагает абитуриентам программы подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих. Стоимость обучения за год составляет от 47 тыс. рублей до 75 тыс. рублей.

Перечень программ (2025 год):

строительство и эксплуатация зданий и сооружений (50 бюджетных мест);

монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (25 бюджетных мест);

монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (25 бюджетных мест);

технология аналитического контроля химических соединений (25 бюджетных мест);

технология продуктов питания животного происхождения (25 бюджетных мест);

техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (25 платных, 25 бюджетных мест);

садово-парковое и ландшафтное строительство (25 бюджетных мест);

эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (25 бюджетных мест);

ветеринария (25 платных, 25 бюджетных мест);

операционная деятельность в логистике (25 платных, 25 бюджетных мест);

мастер отделочных строительных и декоративных работ (25 бюджетных мест);

оператор информационных систем и ресурсов (25 бюджетных мест);

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (25 бюджетных мест);

мастер слесарных работ (25 бюджетных мест);

мастер сельскохозяйственного производства (25 бюджетных мест);

плотник (12 бюджетных мест);

повар (12 бюджетных мест);

сварочное производство (25 платных мест);

информационные системы и программирование (25 платных мест);

финансы (25 платных мест);

юриспруденция (25 платных мест).

Фото: [ freepik.com ]

Подольский колледж имени А.В. Никулина

В учреждении обучают специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, а также предлагают профессиональную подготовку выпускников школ ОВЗ VIII вида. Стоимость обучения за год — от 89 тыс. рублей до 185 тыс. рублей.

Перечень программ и баллы (2024 год):

обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем (25 бюджетных мест);

операционная деятельность в логистике (25 бюджетных мест);

торговое дело (бюджетных мест нет);

профессиональное обучение (бюджетных мест нет);

обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (бюджетных мест нет);

землеустройство (бюджетных мест нет);

строительство и эксплуатация инженерных сооружений (бюджетных мест нет);

банковское дело (бюджетных мест нет);

обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности (бюджетных мест нет);

архитектура (25 бюджетных мест);

дизайн (бюджетных мест нет);

строительство и эксплуатация зданий (25 бюджетных мест);

мастер слесарных работ (50 бюджетных мест);

поварское и кондитерское дело (25 бюджетных мест);

мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (25 бюджетных мест);

Фото: [ медиасток.рф ]

техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (25 бюджетных мест);

оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (бюджетных мест нет);

монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (25 бюджетных мест);

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (25 бюджетных мест);

поварское и кондитерское дело (бюджетных мест нет);

электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника (25 бюджетных мест);

сварщик (бюджетных мест нет);

технология машиностроения (25 бюджетных мест).

Колледж Подмосковье в г. Химки

Стоимость обучения за год в колледже начинается от 46 тыс. рублей. Максимальная стоимость — 195 тыс. рублей. Также колледж имеет несколько филиалов в других городских округах: Солнечногорск, Лобня и Клин. Для абитуриентов доступно целевое обучение

Перечень программ (2025 год):

сестринское дело (50 платных, 25 бюджетных мест);

фармация (25 бюджетных мест);

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (25 бюджетных мест);

монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (25 бюджетных мест);

сварщик (25 платных, 25 бюджетных мест);

оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (50 платных, 25 бюджетных мест);

мастер слесарных работ (25 бюджетных мест);

мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (50 бюджетных мест);

повар, кондитер (50 платных, 25 бюджетных мест);

информационные системы и программирование (25 платных мест);

операционная деятельность в логистике (50 платных мест);

документационное обеспечение управления и архивоведения

сервис на транспорте (75 платных мест);

технология индустрии красоты (25 платных мест).

Ранее стало известно, сколько стоит собрать ребенка на выпускной в Подмосковье в 2025 году.