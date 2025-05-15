Топ лучших колледжей Московской области: специальности, стоимость обучения и количество бюджетных мест в 2025 году
Фото: [медиасток.рф]
Следом за периодом сдачи выпускных экзаменов следует период подачи документов в различные учебные заведения. Многие девятиклассники уже определились в своем дальнейшем пути, но некоторые все еще находятся в поисках подходящего колледжа. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» собрало топ лучших колледжей Московской области на 2025 год. Подробнее о каждом из них — в материале.
Губернский колледж
Образовательное учреждение является государственным и находится на территории городского округа Серпухов. Для абитуриентов предусмотрено 13 программ обучения специалистов среднего звена и пять программ подготовки квалифицированных рабочих, 265 платных и 550 бюджетных мест. Минимальная стоимость обучения за год составляет 146 тыс. рублей. Максимальная — 185 тыс. рублей.
Перечень программ в 2025 году:
- монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (5 платных, 25 бюджетных мест);
- техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (25 бюджетных мест);
- защита в чрезвычайных ситуациях (35 платных, 25 бюджетных мест);
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (10 платных, 50 бюджетных мест);
- садово-парковое и ландшафтное строительство (5 платных, 25 бюджетных мест);
- кинология (25 платных, 25 бюджетных мест);
- поварское и кондитерское дело (10 платных, 25 бюджетных мест);
Фото: [freepik.com]
- технология индустрии красоты (5 платных, 25 бюджетных мест);
- дошкольное образование (25 платных, 50 бюджетных мест);
- преподавание в начальных классах (30 платных, 50 бюджетных мест);
- дизайн (25 платных, 25 бюджетных мест);
- физическая культура (25 платных, 25 бюджетных мест);
- изобразительное искусство и черчение (5 платных, 25 бюджетных мест);
- электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (50 бюджетных мест);
- сварщик (10 платных, 25 бюджетных мест);
- мастер слесарных работ (5 платных, 25 бюджетных мест);
- повар, кондитер (25 бюджетных мест);
- мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (10 платных, 25 бюджетных мест);
- организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях (25 платных мест).
Колледж государственного университета «Дубна»
Учреждение расположено в Дмитрове и предлагает выпускникам 15 программ обучения. Стоимость обучения за год составляет от 72 тыс. рублей до 97 тыс. рублей (данные за 2024 год).
Перечень программ (2024 год):
- техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (50 бюджетных мест);
- экономика и бухгалтерский учет (бюджетных мест нет);
- строительство и эксплуатация здания и сооружений (50 бюджетных мест);
- информационные системы и программирование (50 бюджетных мест);
- правоохранительная деятельность (25 бюджетных мест);
- сервис и транспорт (25 бюджетных мест);
- туризм и гостеприимство (25 бюджетных мест);
- организация перевозок и управление на транспорте (25 бюджетных мест);
- землеустройство (25 бюджетных мест);
- обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (25 бюджетных мест);
- юриспруденция (бюджетных мест нет);
- банковское дело (бюджетных мест нет);
- физическая культура (бюджетных мест нет);
- кинология (бюджетных мест нет);
- операционная деятельность в логистике (50 бюджетных мест).
Фото: [freepik.com]
Сергиево-Посадский колледж
Государственное бюджетное образовательное учреждение «Сергиево-Посадский колледж» предлагает абитуриентам программы подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих. Стоимость обучения за год составляет от 47 тыс. рублей до 75 тыс. рублей.
Перечень программ (2025 год):
- строительство и эксплуатация зданий и сооружений (50 бюджетных мест);
- монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (25 бюджетных мест);
- монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (25 бюджетных мест);
- технология аналитического контроля химических соединений (25 бюджетных мест);
- технология продуктов питания животного происхождения (25 бюджетных мест);
- техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (25 платных, 25 бюджетных мест);
- садово-парковое и ландшафтное строительство (25 бюджетных мест);
- эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (25 бюджетных мест);
- ветеринария (25 платных, 25 бюджетных мест);
- операционная деятельность в логистике (25 платных, 25 бюджетных мест);
- мастер отделочных строительных и декоративных работ (25 бюджетных мест);
- оператор информационных систем и ресурсов (25 бюджетных мест);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (25 бюджетных мест);
- мастер слесарных работ (25 бюджетных мест);
- мастер сельскохозяйственного производства (25 бюджетных мест);
- плотник (12 бюджетных мест);
- повар (12 бюджетных мест);
- сварочное производство (25 платных мест);
- информационные системы и программирование (25 платных мест);
- финансы (25 платных мест);
- юриспруденция (25 платных мест).
Фото: [freepik.com]
Подольский колледж имени А.В. Никулина
В учреждении обучают специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, а также предлагают профессиональную подготовку выпускников школ ОВЗ VIII вида. Стоимость обучения за год — от 89 тыс. рублей до 185 тыс. рублей.
Перечень программ и баллы (2024 год):
- обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем (25 бюджетных мест);
- операционная деятельность в логистике (25 бюджетных мест);
- торговое дело (бюджетных мест нет);
- профессиональное обучение (бюджетных мест нет);
- обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (бюджетных мест нет);
- землеустройство (бюджетных мест нет);
- строительство и эксплуатация инженерных сооружений (бюджетных мест нет);
- банковское дело (бюджетных мест нет);
- обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности (бюджетных мест нет);
- архитектура (25 бюджетных мест);
- дизайн (бюджетных мест нет);
- строительство и эксплуатация зданий (25 бюджетных мест);
- мастер слесарных работ (50 бюджетных мест);
- поварское и кондитерское дело (25 бюджетных мест);
- мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (25 бюджетных мест);
Фото: [медиасток.рф]
- техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (25 бюджетных мест);
- оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (бюджетных мест нет);
- монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (25 бюджетных мест);
- эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (25 бюджетных мест);
- поварское и кондитерское дело (бюджетных мест нет);
- электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника (25 бюджетных мест);
- сварщик (бюджетных мест нет);
- технология машиностроения (25 бюджетных мест).
Колледж Подмосковье в г. Химки
Стоимость обучения за год в колледже начинается от 46 тыс. рублей. Максимальная стоимость — 195 тыс. рублей. Также колледж имеет несколько филиалов в других городских округах: Солнечногорск, Лобня и Клин. Для абитуриентов доступно целевое обучение
Перечень программ (2025 год):
- сестринское дело (50 платных, 25 бюджетных мест);
- фармация (25 бюджетных мест);
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (25 бюджетных мест);
- монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (25 бюджетных мест);
- сварщик (25 платных, 25 бюджетных мест);
- оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (50 платных, 25 бюджетных мест);
- мастер слесарных работ (25 бюджетных мест);
- мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (50 бюджетных мест);
- повар, кондитер (50 платных, 25 бюджетных мест);
- информационные системы и программирование (25 платных мест);
- операционная деятельность в логистике (50 платных мест);
- документационное обеспечение управления и архивоведения
- сервис на транспорте (75 платных мест);
- технология индустрии красоты (25 платных мест).
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