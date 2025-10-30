«Лукойл» уходит с внешних рынков: как сделка с Gunvor скажется на российской экономике

«Лукойл» принял предложение от трейдера Gunvor о покупке зарубежных активов компании LUKOIL International GmbH, сообщили в российской компании. Экономист Михаил Беляев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что это значит для нефтяной компании, и многое ли потеряет российская экономика.

Как напомнил эксперт, «Лукойл» — крупная компания, у которой есть зарубежные подразделения.

«Подобные подразделения в условиях, когда все обставлено санкциями по поставкам нефти и финансовым расчетам, становятся для компании не центрами прибыли, а теми подразделениями, которые доставляют больше хлопот и могут стать убыточными. Поэтому надо вовремя от них избавляться», — пояснил специалист.

После этого, пояснил экономист, компании стоит задуматься, куда направлять средства, чтобы не бить по собственным интересам. В свою очередь, российская экономика может претерпеть некоторые изменения, поскольку такого рода подразделения могли приносить часть средств в налоговую систему страны.

«Если их не будет, значит, слегка снизятся налоговые поступления от «Лукойла» в бюджет. Но для того, чтобы не терять прибыль, компания найдет, куда вложить полученные от продажи деньги. Для российской экономики — это сделка нейтральная, а для «Лукойла» — дополнительные хлопоты», — выразил мнение эксперт.

Хлопоты связаны с тем, что компании придется искать новые пути развития, отметил экономист.

«Для российской экономики — это момент легкого проседания финансового потока, который, я надеюсь, «Лукойл» достаточно быстро восстановит, потому что спрос на российскую продукцию есть во всем мире и в других частях. «Лукойл», судя по всему, использует деньги от продажи для того, чтобы реализовать эти возможности в других частях земного шара», — заключил Беляев.

