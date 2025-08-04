Лунный календарь для садоводов на август: самые неблагоприятные дни для работы в огороде

Издавна садоводы планировали свои дела в огороде, опираясь на лунный календарь, ведь в некоторые дни активность Луны может поспособствовать росту растений, а в некоторые наоборот — затормозить его. В какие дни августа работа в саду будет наиболее благоприятной, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Элиана Астратова.

По словам эксперта, благоприятным считается период с 8 по 10 августа.

«В это время Луна в растущей фазе, а еще и в знаке Тельца, что является благоприятным временем для работы в огороде. Также благоприятными днями с растущей фазой Луны будут 14-16 августа и 21-22 августа», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В период с 27 по 29 августа Луна уже убывает, однако заниматься урожаем в эти дни также благоприятно.

«Бесполезными для посадок в огороде станут 4-5 августа, 11-12 августа, а также 18-20 августа. Все это время Луна будет убывать, поэтому заниматься рассадой менее продуктивно, чем обычно», — продолжила Астратова.

Бессмысленны посадки и в период с 23 по 26 августа, так как в эти дни плодородие растения, по словам астролога, будет крайне низким.

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