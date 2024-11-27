Магнитная буря накроет Землю уже 28 ноября: сколько она продлится и кому беспокоиться

Магнитная буря уровня G2 накроет землю в четверг, 28 ноября, следует из графика, опубликованного на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Подробный прогноз по часам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз

Первые геомагнитные возмущения начнутся с 18:00 четверга и достигнут своего пика в пятницу, 29 ноября, с 6:00 до 9:00, после чего магнитосфера перейдет к нормальным значениям.

Следующие возмущения ожидаются с 15:00 до 18:00. Вероятность возникновения сильного магнитного шторма в этот день равна 40%. Небольшое возбуждение магнитосферы после этого возможно только с 6 по 8 декабря.

Опасность бурь и как защититься

Некоторые люди в период магнитных бурь ощущают ухудшение самочувствия. Возможны скачки давления, ненормированный пульс и головные боли. Однако врачи утверждают, что магнитные бури не ухудшают состояние здоровья, а лишь усиливают уже имеющиеся хронические заболевания.

Специалисты советуют в это время отказаться от тяжелой и жирной пищи в пользу полезной, стараться избавиться от стресса и переутомления. При резком ухудшении самочувствия, необходимо обратиться к врачу.

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