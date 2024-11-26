Депутат Гусев: места мигрантов могут занять россияне, оплата в этих сферах растет

Запрет на получение вида на жительство (ВНЖ) или гражданства России для трудовых мигрантов будет способствовать активному привлечению граждан РФ к работе в секторах, которые до этого «традиционно считались мигрантскими», заявил зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По его словам, утверждение о том, что работа, на которую привлекаются мигранты, является низкооплачиваемой, уже устарело. Гусев привел в пример доходы дворников в Москве, которые могут составлять от 60 до 80 тысяч рублей в месяц.

«Для соседних регионов такие суммы выглядят весьма привлекательно. И это касается не только работы дворником. Во многих других отраслях зарплаты также растут, предлагая стабильность и достаточный доход для комфортной жизни», — подчеркнул замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду».

Депутаты фракции собираются внести в Думу пакет законопроектов, которыми также предлагается запретить получение вида на жительство или гражданства трудовыми мигрантами, привлекаемыми в рамках организованного набора, сообщили РИА Новости. Гусев уверен, что такой шаг поможет государству лучше контролировать миграционные потоки и сосредоточиться на привлечении квалифицированных специалистов.

«При этом мы не против трудовой миграции. За нее, но только в рамках закона. Государство должно понимать, сколько мигрантов нужно, привозить их для предприятий и после завершения контракта отравлять домой. Для этого получение вида на жительство или российского гражданства не требуется», — заключил депутат.

Ранее депутат Милонов предложил запретить пользоваться соцсетями подросткам до 14 лет.