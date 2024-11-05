Магнитная буря накроет Землю в среду: уровень силы и рекомендации медиков

Перерыв после длительных и мощных вспышек на Солнце и следующих за ними магнитных бурь оказался недолгим. Новая буря обрушится на Землю уже в среду, 6 ноября. Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Подробнее об изменениях по часам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз по часам

Первые возмущения в магнитосфере начнутся в среду, 6 ноября, с 15:00 и продлятся до 18:00, после чего состояние магнитосферы вернется к спокойному и продержится до 21:00 этого же дня. В это время начнутся следующие, более мощные возмущения.

Магнитная буря достигнет своего пика на уровне G1 в четверг, 7 ноября, с 3:00 до 6:00. Далее показатели начнут возвращаться в «зеленую» зону. Небольшая активность ожидается также в период с 15:00 до 18:00, после чего магнитосфера вернется в спокойное состояние.

Опасность магнитных бурь и как их пережить

Многие люди замечают ухудшение самочувствия на фоне активности магнитосферы, однако специалисты в области медицины уверяют, что бури неспособны вызывать новые заболевания, а могут лишь обострять уже имеющиеся хронические патологии.

Для того, чтобы период магнитных бурь оказал на вас самое минимальное воздействие, необходимо временно отказаться от тяжелой пищи в пользу легкой и более полезной, а также воздержаться от употребления алкогольных напитков и чрезмерных физических нагрузок. Лучше всего — больше отдыхать, контролировать уровень стресса и артериальное давление.

Ранее стало известно, что мощные магнитные бури будут длиться еще год.