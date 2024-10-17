NOAA: мощные магнитные бури будут длиться еще год

Ученые трех международных организаций выяснили, что Солнце достигло максимума 25-го цикла своей активности и в скором времени Землю ожидают очередные магнитные бури. Всплески ожидаются как минимум еще год, пишет KP.RU .

О высокой активности Солнца и вспышках заявили в NASA, NOAA и The Solar Cycle Prediction Panel. Прогнозисты установили, что как минимум еще год метеозивисимым придется справляться с магнитными бурями, в том числе и ее максимальными значениями.

Ученые отмечают, что пятна с годами увеличиваются в размерах, создавая новые вспышки на светиле. В 2023 и в 2024 годах еще не было ни одного дня, когда бы их не фиксировали на огненном шаре.

Об обилии пятен говорят и участившиеся северные сияния, которые достигают южных широт и самых неожиданных мест. Вспомнить только вспышку Х9: она оказалась самой мощной за текущий год. Однако пока говорить о пике магнитных бурь рано. Специалисты допускают, что обойдется только минимальными и максимальными показателями в течение года.

Ранее сообщалось, что крупное облако плазмы идет к Земле после вспышек на Солнце.