Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие сутки: кому стоит бояться и что делать

Новая магнитная буря обрушится на Землю уже в ближайшие сутки. Об этом свидетельствует график, опубликованный на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Подробнее о прогнозе по часам — в материале «Подмосковье сегодня».

Когда будет пик?

Небольшие изменения в магнитосфере начнут происходить уже с 12:00 в среду, 25 сентября. Наиболее сильные возмущения придутся на период с 15:00 до 18:00 по московскому времени. Далее до конца дня магнитосфера вернется в спокойное состояние.

Вероятность возникновения сильного магнитного шторма в среду составляет 10%. Также некоторые возбуждения магнитосферы ожидаются и в четверг, 26 сентября, с 3:00 до 6:00 по московскому времени. Однако показатели не выйдут из желтой зоны, поэтому не представляют особой опасности для здоровья.

Опасность бурь и как защитить себя

Специалисты в области медицины предупреждают, что магнитные бури способны вызывать ухудшения самочувствия, проявляющееся головными болями, головокружениями, бессонницей и повышением или понижением давления.

В этот период врачи советуют воздержаться от чрезмерных нагрузок, переутомления и стресса. Полезнее будет отказаться от жирной и тяжелой пищи в пользу легких продуктов, а также стараться пить больше жидкости и следить за пульсом. В случае необходимости — вызвать скорую медицинскую помощь.

Ранее синоптик сообщил, что в Москве и Подмосковье на этой неделе ожидаются минусовые температуры.