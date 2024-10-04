Магнитная буря уровня G3 не закончится в выходные: когда ждать спада и кому лучше поберечься

Начавшаяся в конце недели магнитная буря усилится на выходных с 5 по 6 октября. Снижение активности ожидается лишь 7 октября, причем всего на несколько дней. Об этом свидетельствует график, опубликованный на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Также в эти дни возможен сильный магнитный шторм. Подробный прогноз по часам — в материале «Подмосковье сегодня».

Прогноз на выходные

Ранее мы уже сообщали, что магнитная буря достигнет своего пика в субботу, 5 октября, с 0:00 по 3:00 по московскому времени, однако по новым данным геомагнитные возмущения будут держаться на уровне G3 (сильная буря) до конца выходных. Возвращение показателей в зеленую зону произойдет не раньше понедельника 7 октября.

До этого завершение магнитной бури ожидалось в 21:00 в воскресенье, 6 октября. Согласно новому прогнозу, в это время состояние магнитосферы все еще будет находиться в красной зоне, но на уровне G1 (слабая буря). Вероятность возникновения сильного магнитного шторма с 4 по 6 октября составляет 30%.

Опасность бурь и их последствия

Исследования показывают, что периоды возбуждения магнитосферы не могут провоцировать возникновение новых заболеваний, но способны сильно ухудшить течение уже имеющихся хронических болезней.

Метеозависимым, особенно пожилым, людям желательно воздержаться от чрезмерной нагрузки, отказаться от тяжелой пищи и крайне внимательно следить за самочувствием. Важно контролировать пульс и давление, а при необходимости вызвать врача.

Ранее стало известно, в какие дни октября на Землю снова обрушатся магнитные бури.