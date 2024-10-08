Магнитные бури скоро обрушатся на Землю: прогноз по часам до конца недели

Новая магнитная буря началась на Земле утром во вторник, 8 октября. Ее пик пришелся на 3:00 по московскому времени, но геомагнитные возмущения продержатся до конца дня.

Точный прогноз по часам, а также расписание приближающихся бурь — в материале «Подмосковье сегодня».

Прогноз по часам

Слабая геомагнитная буря продержится до конца дня 8 октября. Небольшие возмущения сохранятся до 6:00 среды, 9 октября. Следующая магнитная буря начнется ночью 10 октября и продержится до 18:00. С 21:00 в четверг буря перейдет в уровень «малой».

Такой силы магнитная буря сохранится с вечера четверга до 18:00 субботы, 12 октября. После чего до конца 14 октября ожидаются только небольшие возмущения.

Опасность бурь

Специалисты в области медицины отмечают, что в период геомагнитных изменений могут усиливаться хронические заболевания. Возможны головные боли, повышение пульса и давления, а также слабость и бессонница.

Врачи советуют крайне внимательно следить за состоянием здоровья, отказаться от алкоголя, жирной и соленой пищи. В случае резкого ухудшения самочувствия, лучше всего обратиться к врачу.

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