Майкл Дуглас ушел из кино: почему легенда Голливуда больше не хочет сниматься — лучшие роли актера

Один из самых узнаваемых актеров Голливуда, Майкл Дуглас, заявил, что больше не собирается возвращаться к актерской деятельности. Об этом 80-летний артист сообщил на Карловарском международном кинофестивале. Чем известен актер и его самые известные фильмы — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Умереть на съемке»

По словам Дугласа, он не снимался с 2022 года и чувствует, что завершил этот этап жизни. Актер отметил, что больше не хочет быть тем, кто «умирает прямо на съемочной площадке», намекая на возраст и усталость от многолетнего рабочего ритма, пишет The Sun.

При этом Дуглас оговорился, что теоретически не исключает возвращения к съемкам — но лишь в случае, если получит действительно «особенный проект». Сейчас он сосредоточен на работе продюсером в своей компании Further Films и поддержке классических фильмов, таких как «Пролетая над гнездом кукушки». Эту ленту в 1975 году продюсировал сам Майкл, и она принесла ему первый «Оскар» как продюсеру фильма года.

Майкл Дуглас подчеркнул, что сейчас для него важнее личная жизнь и семья. Он хочет проводить больше времени с женой, актрисой Кэтрин Зета-Джонс, и детьми. Звездная пара вместе уже четверть века, и, по словам актера, теперь приоритет — сохранить крепкие семейные отношения, а не карьеру в кино.

Фото: [ соцсети ]

Звезда Голливуда

Майкл Дуглас по праву считается одним из ключевых актеров американского кинематографа. Его карьера началась в 1970-х годах с телесериала «Улицы Сан-Франциско», где он исполнил роль инспектора Стива Келлера. Этот образ принес ему известность и три номинации на премию «Эмми». В 1980-х и 1990-х Дуглас сыграл в ряде культовых фильмов: «Роковое влечение» (1987), «Уолл-стрит» (1987), «Основной инстинкт» (1992), «Война супругов Роуз» (1989) и «Игра» (1997). За роль Гордона Гекко в «Уолл-стрит» он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Позднее актер доказал, что ему под силу не только триллеры и драмы, но и блокбастеры. В 2015 году он присоединился к киновселенной Marvel в роли доктора Хэнка Пима — наставника Человека-муравья. Эта роль принесла ему новую волну популярности у молодой аудитории. Он снялся в трех фильмах Marvel, завершив франшизу участием в «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023).

Последним проектом Дугласа стал мини-сериал Apple TV+ «Франклин» (2024), где он сыграл американского государственного деятеля Бенджамина Франклина. Работа получила положительные отзывы критиков и зрителей. В 2025 году актеру вручили почетную награду Crystal Globe за вклад в мировое кино на Карловарском кинофестивале, пишет The Guardian.

Также в работе находится драма «Looking Through Water», где Дуглас снялся вместе со своим сыном Кэмероном. По предварительной информации, это станет его финальной ролью перед окончательным уходом из кино.

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