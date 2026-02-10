Макрон бьет тревогу, но молчит о главном: назван главный враг Европы — и это не Россия

Европе стоит объединиться не из-за якобы российской угрозы, а из-за политики США в отношении континента. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа вступила в решающую фазу и теперь может рассчитывать только на собственные силы. В интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung он указал на введение США торговых пошлин, а также на притязания Вашингтона на Гренландию. По словам французского лидера, если Европа не предпримет необходимых мер, через пять лет она может оказаться фактически сметенной. Он отметил, что ситуация вокруг Гренландии наглядно продемонстрировала уязвимость Европы и наличие серьезной угрозы. Политолог Аграновский подчеркнул, что европейцам уже давно пора проводить более независимую политику.

«Что касается подчинения Европы, то это произошло после Второй мировой войны в силу экономических причин, когда разрушенная Европа лежала в руинах. Советский Союз восстановил ее восточную часть и контролировал, а США — западную часть, однако американцы ее жестко контролировали», — пояснил эксперт.

Специалист напомнил действие плана Маршалла в Европе: в результате него теперь американцы владеют огромным количеством акций европейских компаний и различной европейской собственностью.

«Европа оказалась тотальной марионеткой США. Однако сейчас у нее действительно есть шанс стать самостоятельным игроком. Другой вопрос, как этот шанс используется. Макрон прямо об этом не сказал, но из речей западных политиков подразумевается, что они должны стать субъектом истории для того, чтобы противостоять России, но Россия на них не нападает. Европе надо объединяться и возвращать себе субъектность не на мифической российской угрозе, а на вполне реальной угрозе потери идентичности из-за американской политики. Европа должна проводить независимую политику в отношении США, а иначе у нее есть шансы окончательно исчезнуть как исторический субъект», — заключил Аграновский.

