Во Франции вынесут приговор женщинам, назвавших супругу Макрона мужчиной

В четверг, 12 сентября, в Париже будут судить двух женщин, которые назвали жену президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит мужчиной.

Дело рассмотрит коррекционный трибунал Парижа, сообщает РИА Новости.

Обвиняемые – Наташа Рэй и Дельфин Жегусс.

Следствие установило, что Рей подготовила клеветнические материалы о первой леди страны, а Жегусс занималась их распространением.

Дело было рассмотрено в июне, но Рэй по состоянию здоровья не присутствовала на слушаниях.

Адвокат Бриджит Макрон потребовал, чтобы женщин оштрафовали на сумму от 10 тыс. евро каждую и обязали компенсировать судебные издержки.

Напомним, что в 2021 году жену президента Франции заподозрили в смене пола, что повлекло за собой публикацию постов на эту тему в соцсетях.

В частности, распространялись слухи о том, что при рождении Брижит Макрон дали имя Жан-Мишель Тронье.

Ранее сообщалось о том, что Макрона поймали на активном использовании мессенджера Telegram.