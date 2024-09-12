Во Франции вынесут приговор женщинам, назвавших супругу Макрона мужчиной
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Суд Парижа вынесет приговор женщинам, заявившим, что супруга Макрона – мужчина.
В четверг, 12 сентября, в Париже будут судить двух женщин, которые назвали жену президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит мужчиной.
Дело рассмотрит коррекционный трибунал Парижа, сообщает РИА Новости.
Обвиняемые – Наташа Рэй и Дельфин Жегусс.
Следствие установило, что Рей подготовила клеветнические материалы о первой леди страны, а Жегусс занималась их распространением.
Дело было рассмотрено в июне, но Рэй по состоянию здоровья не присутствовала на слушаниях.
Адвокат Бриджит Макрон потребовал, чтобы женщин оштрафовали на сумму от 10 тыс. евро каждую и обязали компенсировать судебные издержки.
Напомним, что в 2021 году жену президента Франции заподозрили в смене пола, что повлекло за собой публикацию постов на эту тему в соцсетях.
В частности, распространялись слухи о том, что при рождении Брижит Макрон дали имя Жан-Мишель Тронье.
Ранее сообщалось о том, что Макрона поймали на активном использовании мессенджера Telegram.