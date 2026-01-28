Маленькая победоносная война? Чем закончится новая попытка США надавить на Иран

Американцы вновь попытаются дестабилизировать Иран изнутри. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский. Эксперт рассказал, к чему могут привести очередные нападки США на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп, обращаясь к жителям штата Айова, сообщил о направлении к Ирану крупной группировки американских кораблей и выразил надежду, что Тегеран согласится на сделку. Политолог Аграновский считает, что сейчас войны между странами ожидать не стоит, несмотря на угрозы американского лидера.

«В ближайшее время полноценного конфликта между США и Ираном ожидать не стоит. Во-первых, мы видим, что прошедшая израильско-американская операция практически никаких целей не достигла в Иране. Во-вторых, нынешняя попытка дестабилизировать Иран изнутри провалилась. Поэтому маленькая победоносная война может кончиться совсем не победоносно», — пояснил эксперт.

По его мнению, сейчас стороны лишь ограничатся разного рода грозными заявлениями.

«При этом страны военными ударами не обменяются. Сейчас не совсем понятно, что имеет в виду Трамп под словом «сделка», если до этого они хотели свергнуть иранские власти. Какого рода сделка может быть заключена при условии, что стороны пока настроены бескомпромиссно», — подчеркнул специалист.

На нынешнем этапе иранцам стоит ждать угроз изнутри, прогнозирует политолог.

«Американцы будут пытаться и дальше раскачивать Иран, но изнутри, а не прямыми военными ударами, поскольку США не достигнут желаемого результата. В случае реальной атаки такие действия будут иметь обратный эффект за счет консолидации иранского общества. Мы видим, что оппозиция в Иране оказалась не настолько мощной, чтобы свергнуть власть даже после нанесения ударов американцев и израильтян», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, возможен ли мир между РФ и Украиной к Пасхе.