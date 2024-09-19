Российские звезды шоу-бизнеса лезут под нож хирургов: что их на это толкает

Звезды российской эстрады часто экспериментируют со своей внешностью, причем не всегда ограничиваясь прической или одеждой — знаменитости прибегают к пластическим операциям без какой-либо необходимости. Психолог Наталья Панфилова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что толкает звезд шоу-бизнеса на бесконечные эксперименты со внешностью.

Она отметила, что у людей публичных есть уязвимые места, связанные с процессом старения.

«Страх старения и потери популярности — это серьезная зона уязвимости для звезд. Шоу-бизнес предъявляет довольно высокие требования к внешности», — констатировала Панфилова.

Безусловно, продолжила она, среди знаменитостей находятся и те, кто принимает возрастные изменения. Но немало звезд российского шоу-бизнеса, среди которых, например, Филипп Киркоров, сделав одну пластическую операцию не могут остановиться.

«Это связано с некоторой тревогой — базовой тревогой, когда человек из-за определенных обстоятельств начинает сильно нервничать. И эту тревогу ничего не снимает. Он сделал пластическую операцию и ему кажется, что нужно сделать еще одну, будет еще лучше. Потому что человеку нужно подтверждение, что он сделал все, что мог, чтобы стать идеальным. Даже пластические хирурги заметили эту тенденцию и просят пациентов вовремя остановиться, подождать год после операции и только потом сделать еще», — подчеркнула психолог.

Однако не только страх старения заставляет звезд ложиться под нож пластического хирурга: для поддержания медийности артистам необходимо регулярно генерировать новые инфоповоды о своей жизни, и изменения внешности — отличный тому пример.

«Пиар может быть как белый, так и черный. Кто-то пиарится за счет того, что занимается благими делами, кто-то привлекает внимание странными поступками. Все зависит от того, на что человек способен, как он видит себя. Работа над внешностью, наверное, это самое простое, что можно сделать, чтобы привлечь к себе внимание», — заключила Панфилова.

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