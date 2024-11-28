Манная каша — зло: врач развеяла миф о пользе популярной крупы

Все, кто придерживается здорового образа жизни и сбалансированного питания, знают, что в рационе обязательно должны быть крупы. Но не они действительно полезны для здоровья, а некоторые и вовсе могут нанести вред. Например, манная каша. Подробнее об этой крупе интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

По словам специалиста, это псевдополезный продукт. Причем в рекламах и на пачках с крупой нет ни слова про ЗОЖ и пользу.

«Несмотря на это, в сознании людей эта крупа почему-то числится в списке полезных продуктов. Вероятно, виной этому воспоминания из детства, а точнее — из детского сада. Но на самом деле манка — это перемолотые зерна пшеницы. Витаминов в ней не больше, чем в бутербродах с колбасой. Но при этом она достаточно калорийная», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, эту кашу нельзя есть людям с непереносимостью глютена, добавила Сухорукова.

«С осторожностью употреблять продукт следует пожилым людям, у которых часто развивается непереносимость этого белка. Манная каша обладает высоким гликемическим индексом, поэтому противопоказана людям с сахарным диабетом. Также в манке много крахмала, уровень калорийности у нее зашкаливает, поэтому частое употребление манной каши приводит к развитию ожирения», — заключила она.

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