Марату Башарову 50 лет: как звезда «Битвы экстрасенсов» стал главным абьюзером страны

22 августа свой день рождения отмечает актер и телеведущий Марат Башаров. Его карьера началась с ярких ролей в кино и успеха на телевидении, но со временем оказалась омрачена скандалами, связанными с домашним насилием. Путь от популярности до громких обвинений в абьюзе — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранний Башаров

Марат Башаров родился 22 августа 1974 года в Москве. Сначала он пробовал себя в юриспруденции, поступив в МГУ, но вскоре выбрал театральное искусство и в 1992 году поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина.

Его дебют в кино состоялся в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» (1994). Настоящая известность пришла в 2000 году благодаря сериалу «Граница. Таежный роман», где Башаров сыграл Ивана Столбова. Позднее он снялся в фильмах «Ворошиловский стрелок», «Свадьба», «72 метра», «Олигарх», «Турецкий гамбит», «Изображая жертву», «День выборов» и других, став заметной фигурой в российском кино.

Телевизионная слава и «Битва экстрасенсов»

В 2009 году Башаров сменил Михаила Пореченкова в качестве ведущего шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Программа, к тому моменту ставшая одним из самых рейтинговых проектов канала, закрепила его популярность.

Башаров не раз подчеркивал, что съемки шоу проходят в тяжелых условиях — по ночам, на кладбищах и в заброшенных местах. Он также заявлял, что эмоции участников не постановочные. Однако именно в годы его участия в проекте вокруг имени актера стали разгораться скандалы, не связанные с телевидением.

Переломанный нос и сотрясение мозга

В июле 2014 года Башаров женился на актрисе Екатерине Архаровой. Осенью того же года Архарова оказалась в больнице с серьезными травмами — переломом носа, сотрясением мозга и многочисленными гематомами. Она обвинила супруга в избиении.

Фото: [ istockphoto.com ]

Инцидент получил широкую огласку в СМИ. В марте 2015 года пара официально развелась. Этот случай стал первым громким сигналом о проблемах в личной жизни актера, повлиявшим и на его профессиональную репутацию.

Сломанный палец и избиение в лифте

В июле 2016 года у Башарова и его новой избранницы Елизаветы Шевырковой родился сын Марсель, а в сентябре 2017 года они поженились. Но уже вскоре в прессе стали появляться сообщения о новых эпизодах домашнего насилия.

В 2017 году Шевыркова обратилась в больницу с травмой руки, однако отказалась от подачи заявления в полицию. В декабре 2018 года ситуация повторилась: Елизавета попала в больницу с переломом носа. По словам ее брата, травмы были следствием очередного избиения. Он также утверждал, что раньше Башаров ломал супруге палец и бил ее в лифте.

В феврале 2019 года Шевыркова подала на развод, подчеркнув, что ситуация повторялась неоднократно. Брак был расторгнут 21 марта того же года.

Признания и общественная реакция

Общественный резонанс усиливался заявлениями самого актера. В интервью и телепрограммах Башаров фактически признавал, что бил своих жен. В программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ он произнес фразу: «Ты что, по заднице не получала?» — обращаясь к бывшей супруге Елизавете Круцко. Эти слова вызвали волну возмущения и критику в СМИ, а также петиции зрителей против его участия в телевизионных проектах.

Фото: [ Кадр из видео телепрограммы «Экстрасенсы.Битва сильнейших» ]

После обвинений в насилии имя Башарова стало ассоциироваться не с ролями в кино или «Битвой экстрасенсов», а с чередой скандалов. В 2019 году появились сообщения о его возможном увольнении с проекта, однако он продолжил съемки в рамках «Битвы экстрасенсов».

Марат Башаров прошел путь от актера, снявшегося у Никиты Михалкова и популярных российских режиссеров, до телеведущего, лицо которого знала вся страна. Но не меньше, чем ролями и телешоу, он стал известен чередой скандалов, связанных с домашним насилием.

Факты избиений супруг, многочисленные госпитализации и собственные признания актера сформировали вокруг него репутацию «главного абьюзера страны». И именно эта часть его биографии, а не актерские заслуги, сегодня определяет общественное восприятие Марата Башарова.

