Марья Пустые щи: православный праздник 14 апреля, приметы, традиции и запреты

Православная церковь 14 апреля чтит память Марии Египетской. В народе эту дату называют Марья Пустые щи. Подробнее о приметах и поверьях 14 апреля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История жизни святой

Мария Египетская — одна из самых почитаемых святых в христианстве, чей жизненный путь служит ярким примером невероятной силы покаяния и преображения души. Ее история, запечатленная в житиях, повествует о молодой женщине, которая в юности вела распутный образ жизни в Александрии. Движимая лишь жаждой чувственных наслаждений, она отправилась в Иерусалим с паломниками, но не для поклонения святыням, а для греховных утех.

Однако, когда Мария попыталась войти в храм Гроба Господня, некая неведомая сила воспрепятствовала ей. Это событие стало переломным моментом в ее жизни. Охваченная ужасом и раскаянием, она осознала глубину своего падения и обратилась с мольбой к Пресвятой Богородице.

Получив откровение, Мария ушла в суровую Иорданскую пустыню, где провела долгие годы в молитве и посте, искупая свои грехи. Ее жизнь в пустыне была полна лишений и борьбы с искушениями, но благодаря непоколебимой вере и горячей молитве Мария достигла духовной чистоты и святости. Перед своей кончиной она встретилась со старцем Зосимой, которому рассказала о своей жизни и попросила предать ее тело земле.

Фото: [ сommons.wikimedia/Anastasia Galyamicheva ]

Приметы

Гроза в этот день — лето будет засушливым;

Ночью звезд не видно — потеплеет;

Скотина громко ревет — жди непогоды;

Гуси и утки прилетели раньше — потеплеет;

Пчелы рано вылетели — весна будет теплой;

Если ранней весной молнии сверкают без грома — к сухому лету;

Синие облака в апреле — к теплу и дождю;

Скот сильно ревет — к непогоде;

Бурное половодье — рыбалка будет удачной;

Лед сходит быстро — год будет легкий и хороший;

В этот день нельзя убивать пауков, чтобы не лишиться достатка;

Нельзя переедать даже постную еду в этот день, а тем более — устраивать пышные застолья;

Нельзя ругаться, ссориться, чтобы конфликт не затянулся надолго.

Именины в этот день празднуют: Ефим, Ибрагим, Иван, Макар, Сергей, Ян, Мария.

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