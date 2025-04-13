Марья Пустые щи: православный праздник 14 апреля, приметы, традиции и запреты
Фото: [сommons.wikimedia/Хосе де Рибера]
Православная церковь 14 апреля чтит память Марии Египетской. В народе эту дату называют Марья Пустые щи. Подробнее о приметах и поверьях 14 апреля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История жизни святой
Мария Египетская — одна из самых почитаемых святых в христианстве, чей жизненный путь служит ярким примером невероятной силы покаяния и преображения души. Ее история, запечатленная в житиях, повествует о молодой женщине, которая в юности вела распутный образ жизни в Александрии. Движимая лишь жаждой чувственных наслаждений, она отправилась в Иерусалим с паломниками, но не для поклонения святыням, а для греховных утех.
Однако, когда Мария попыталась войти в храм Гроба Господня, некая неведомая сила воспрепятствовала ей. Это событие стало переломным моментом в ее жизни. Охваченная ужасом и раскаянием, она осознала глубину своего падения и обратилась с мольбой к Пресвятой Богородице.
Получив откровение, Мария ушла в суровую Иорданскую пустыню, где провела долгие годы в молитве и посте, искупая свои грехи. Ее жизнь в пустыне была полна лишений и борьбы с искушениями, но благодаря непоколебимой вере и горячей молитве Мария достигла духовной чистоты и святости. Перед своей кончиной она встретилась со старцем Зосимой, которому рассказала о своей жизни и попросила предать ее тело земле.
Фото: [сommons.wikimedia/Anastasia Galyamicheva]
Приметы
- Гроза в этот день — лето будет засушливым;
- Ночью звезд не видно — потеплеет;
- Скотина громко ревет — жди непогоды;
- Гуси и утки прилетели раньше — потеплеет;
- Пчелы рано вылетели — весна будет теплой;
- Если ранней весной молнии сверкают без грома — к сухому лету;
- Синие облака в апреле — к теплу и дождю;
- Скот сильно ревет — к непогоде;
- Бурное половодье — рыбалка будет удачной;
- Лед сходит быстро — год будет легкий и хороший;
- В этот день нельзя убивать пауков, чтобы не лишиться достатка;
- Нельзя переедать даже постную еду в этот день, а тем более — устраивать пышные застолья;
- Нельзя ругаться, ссориться, чтобы конфликт не затянулся надолго.
Именины в этот день празднуют: Ефим, Ибрагим, Иван, Макар, Сергей, Ян, Мария.
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