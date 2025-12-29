Подразделение Mercedes Special Trucks представило, возможно, самую необычную и роскошную модификацию своего легендарного «вездехода» Unimog. Автомобиль, созданный в партнерстве со специалистами по тюнингу Hellgeth Engineering, сочетает в себе сверхпроходимость промышленного машины с интерьером, приближенным к люксовому седану.

Новый Unimog сохранил гигантские габариты и все ключевые инженерные решения для бездорожья: портальные мосты, огромный клиренс, систему снижения давления в шинах (бедлоки) и мощную понижающую передачу. При этом салон радикально преобразился. Он получил кожаную отделку, четырехместную компоновку с полноценными сиденьями, современную светодиодную оптику и цифровые камеры вместо боковых зеркал.

Сердцем этого монстра стал доработанный рядный шестицилиндровый дизель Mercedes OM 936 рабочим объемом 7,7 литра — тот самый, что обычно ставится на автокраны и тягачи. От Hellgeth Engineering он выдает 300 лошадиных сил и колоссальные 1400 Нм крутящего момента.

Эксперты отмечают, что проект носит скорее демонстрационный характер, чем коммерческий. Несмотря на уникальный комфорт, машина остается утилитарной, сложной для города, «прожорливой» и неспособной соревноваться в динамике даже с мощными версиями внедорожника G-класс. Это, скорее, яркое доказательство технических возможностей Mercedes и ее партнера в создании эксклюзивных машин для особых ценителей.

