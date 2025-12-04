«Машина становится роскошью»: что изменится для автомобилистов в 2026 году

С 2026 года для автомобилистов ожидается ряд изменений разного характера, которые затронут как покупателей машин, так и уже действующих владельцев. Подробнее о нововведениях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Повышение утилизационного сбора

Новая методика расчета утильсбора, основанная на мощности двигателя, вступила в силу 1 декабря. Однако это не единственное изменение: уже спустя месяц сбор снова увеличится. С 1 января 2026 года ожидается очередная индексация ставок утильсбора. В среднем рост составит от 10 до 20% по сравнению с декабрем 2025 года.

Для новых автомобилей коэффициент утильсбора поднимется с 33,37 до 40,04, а для машин старше трех лет — с 58,7 до 70,44. Например, утильсбор на популярной модели Geely Monjaro с мотором 1,9 тыс. куб. м. и мощностью 272 л. с. составил 952 тыс. рублей с 1 декабря 2025 года (коэффициент 47,6), а уже с 1 января 2026-го (коэффициент 57,12) достигнет 1,14 млн рублей.

Фото: [ istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz ]

Завершение автопродления водительских прав

С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских удостоверений. Если срок действия прав истекает после этой даты, заменять документ необходимо будет в обычном порядке. Как отметил автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», такие изменения не станут критичными для автомобилистов.

«Что касается продления прав, то положено их менять раз в 10 лет. Однако те послабления, которые были сделаны, достаточно странные. При этом тут ничего такого страшного нет», — пояснил специалист.

Изменение стоимости ОСАГО

В 2026 году стоимость полиса ОСАГО может как вырасти, так и уменьшиться. Новое указание Центробанка России расширяет тарифный коридор сразу в обе стороны: на 15% для автомобилистов и на 40% для мотоциклистов.

Фото: [ istockphoto.com/SergeiGorin ]

Для легковых автомобилей базовый диапазон изменится с 1,6-7,5 тыс. рублей на 1,3-8,6 тыс. рублей;

Для мотоциклов — с 259-3,04 тыс. рублей на 155-4,2 тыс. рублей.

Также планируется пересмотр территориальных коэффициентов там, где страховщики фиксируют сложности с ОСАГО. Значение КТ зависит от интенсивности движения, аварийности, частоты страховых случаев и уровня мошенничества. Эксперт Моржаретто подчеркнул, что вопрос со страхованием не так сильно изменит судьбу всех автомобилистов.

«ОСАГО дорожать не так, чтоб будет. Оно будет дорожать для тех, у кого аварии есть в анамнезе», — выразил мнение специалист.

Подорожание техосмотра

ФАС утвердила новые минимальные тарифы на техосмотр с учетом инфляции. Теперь стоимость проверки для легковых авто не может быть ниже 1,3 тыс. рублей (ранее — 913 рублей). При этом регионы вправе устанавливать собственные расценки, поэтому итоговая стоимость может различаться.

Дополнительно водители будут оплачивать госпошлину 500 рублей за внесение данных в систему ЕАИСТО МВД. Эта процедура обязательна для автомобилей старше четырех лет при перерегистрации и при внесении изменений в конструкцию.

Фото: [ istockphoto.com/standret ]

Штрафы за отсутствие ОСАГО по данным камер

Пока изменений в штрафах за нарушение ПДД в 2026 году не объявлено — новые тарифы уже действуют с 2025 года. Но главное нововведение касается контроля наличия полиса ОСАГО.

С осени 2026 года (в отдельных регионах — раньше, в тестовом режиме) планируется запуск автоматической проверки страховки через камеры фотовидеофиксации. Системы будут автоматически выявлять автомобили без действующего полиса. Штрафовать смогут не чаще одного раза в сутки.

«Машина становится роскошью»

Оценивая изменения в общей сложности, эксперт Моржаретто подчеркнул, что они носят отрицательный характер для всех автомобилистов.

«Никому из людей не нравится, что бензин и утильсборы станут дороже. Автомобили и топливо будут дорожать однозначно», — сетует специалист.

По его словам, проблемы есть и будут с завозом зарубежных автомобилей.

«В РФ китайский автомобиль стоит в три раза дороже, чем в Китае. Все остальное истекает из этого. Автомобильный рынок уже начал падать, машина становится роскошью. Средняя цена нового автомобиля на сегодняшний день составляет 3,4 млн рублей, и это роскошь», — заключил Моржаретто.

