США сократили поставки оружия на Украину: зачем американцы перенаправили обещанные Киеву компоненты для ракет

Действующее соглашение США и Украины о поставках вооружения, подписанное бывшим американским президентом Джо Байден, спасает нынешнего президента США Дональда Трампа от принятия моментального решения по украинскому конфликту и отправке оружия. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился перенаправить на нужды ВВС США предназначенные для Украины взрыватели для ракет. В свою очередь, политолог Маркелов напомнил, что до конца июля действует соглашение Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским о поставке оружия.

«Сейчас Трамп занимается манипулированием на свои темы. Все сегодняшние трюки команды президента США, например, по Ближнему Востоку, израильскому конфликту или против хуситов, — это дополнительные опции, которые пока не влияют на инерционные поставки оружия от Байдена», — отметил эксперт.

Уже сейчас, подчеркнул специалист, поставки от Байдена уменьшаются, однако Трамп не принял окончательного решения по Украине.

Фото: [ сommons.wikimedia/Official White House Photo by Joyce N. Boghosian ]

«У него есть время на политические решения, как он будет себя вести, когда уже совсем закончатся поставки, будет ли перекладывать поставки на Евросоюз», — выразил мнение политолог.

При этом на текущий момент нельзя сказать однозначно, отменит ли президент США поставки оружия из-за того, что мнение Трампа меняется постоянно, считает Маркелов.

«Трамп — это человек, который 123 поста в день пишет в соцсетях. У него есть возможность люфта для того, чтобы поставки, подписанные Байденом, направить в те точки напряжения, которые он считает точками напряжения», — сказал эксперт.

Такая нестабильность Трампа играет ему же на пользу, заверил специалист, поскольку сейчас он может говорить все, что угодно из-за действующих поставок Байдена.

«Как бы он не ненавидел Байдена, но сейчас он спасает его от принятия оперативных решений по Украине. Пока Трамп занимается Киевом на уровне твиттер-дипломатии, телефонных звонков с Путиным и другими мелочами, которые ему сейчас можно поделать. А потом у него будет проблема», — заключил Маркелов.

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