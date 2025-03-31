Масштабные изменения в ОСАГО с 1 апреля: кого это коснется

С 1 апреля 2025 года вступят в силу изменения в полисе ОСАГО. Насколько масштабными они будут и кого коснутся, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

Новые коэффициенты для водителей

Эксперт отметил, что в первую очередь меняется коэффициент аварийности для водителей, которые оформляют полис ОСАГО.

«Для водителей, которые не имели ДТП в предыдущий период, коэффициент меняется с 0,5 до 0,46. Для водителей, которые имели серьезные аварии или регулярно становились участниками ДТП, базовый коэффициент вырастает до значения 1,17», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также, продолжил он, коэффициент для аварийных водителей по ряду обстоятельств повышается до 3,92.

«С 17 апреля меняется тариф и коэффициенты для водителей транспортных средств в виде мотоциклов. Сейчас уже фактически идет градация по мощности мотоцикла. При мощности до 50 кубических сантиметров коэффициент — 1. Для мотоциклов свыше 90 кубических сантиметров он будет 1,66», — продолжил Капштык.

Кроме того, с 17 апреля меняется коэффициент по ОСАГО для водителей и по возрастному показателю.

«Самый высокий — 2,27. Это для молодого водителя в возрасте до 21 года. Но в то же время важно отметить, что если для автомобилиста он снижается, то для мотоциклиста — повышается, потому что молодые водители мотоциклов бывают достаточно импульсивны, и это отражается на вождении», — отметил юрист.

Фото: [ медиасток.рф ]

Общий ОСАГО для РФ и Белоруссии

В декабре 2024 года президенты Российской Федерации Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко подписали нормативный документ.

«Федеральным законом №435 от 30 ноября вводится общий ОСАГО для России и Белоруссии. Но необходимо помнить о том, что в случае, если человек ездит из России в Белоруссию и обратно постоянно, то тогда полис будет действовать на территории двух государств. И, естественно, стоимость такого ОСАГО будет чуть выше, чем обычного», — пояснил эксперт.

Если регулярные поездки не входят в планы, а возможны лишь редкие выезды, то стоит оформить разовую поездку. Также эксперт напомнил, что полис ОСАГО в электронном виде работает в полном объеме и им можно пользоваться, но есть ряд нюансов, о которых не стоит забывать.

«На сегодняшний день эксперимент по документам на транспортное средство и праву управления прошел успешно. Все это можно показать через сайт Госуслуг, предъявить QR-код, который считывается инспектором, но тем не менее не стоит забывать о том, что все-таки пункт 2.1.1 ПДД не отменялся. Он гласит, что водитель обязан иметь при себе документы в оригинальном виде», — заключил Капштык.

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