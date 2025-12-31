Мечта инженера-самоучки: в России торгуют уникальной «двухдверной Пятнашкой»

На авторынке в Мурино Ленинградской области объявился уникальный автомобиль, способный заинтересовать коллекционеров и энтузиастов отечественного автопрома. На продажу выставлен рукотворный артефакт — ВАЗ-2115 в кузове купе, которого никогда не существовало в серийном производстве.

Внешность машины отсылает к дизайну «Самары-2», однако это не стандартный четырехдверный седан. Автомобиль имеет всего две боковые двери, как у классических хэтчбеков ВАЗ-2108 или 2113. По мнению экспертов, в основу «Пятнашки-купе», как ее позиционирует продавец, мог лечь один из ранних пресерийных образцов седана, выпускавшихся на опытном производстве АвтоВАЗа в 1999–2000 годах. Напомним, массово модель 2115 выпускалась исключительно в четырехдверной версии.

Согласно описанию в объявлении, автомобиль прошел комплексную реставрацию. Под капотом установлен новый карбюраторный двигатель ВАЗ-21083 (1,5 л), а салон получил современное «высокое» торпедо с цифровой приборной панелью. Особый шик интерьеру придают передние кресла с электроприводом, взятые от Audi A5. Продавец утверждает, что в машине «все новое, до последнего болта», несмотря на наличие мелких косметических недочетов.

Ключевой особенностью лота является его юридический статус. Автомобиль находится на так называемом «вечном учете» с полным запретом на регистрационные действия. Обычно это означает проблемы с идентификацией: нечитаемый VIN-номер или несоответствия в технической документации, что делает его скорее объектом для выставки или дальнейших технических экспериментов, чем для повседневной эксплуатации на дорогах общего пользования.

Ранее сообщалось, что в Европе выставили на продажу полностью отреставрированную «Буханку» 1985 года.