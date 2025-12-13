В Европе выставили на продажу полностью отреставрированную «Буханку» 1985 года

В Европе начались торги за уникальный автомобиль — полностью отреставрированный УАЗ-452, известный в народе как «Буханка», передает портал «Южный автомобиль».

Машину 1985 года выпуска превратили в комфортабельный дом на колесах и выставили на продажу за €23,5 тыс., что составляет примерно 2,2 млн руб.

История этого экземпляра началась на Украине, откуда он в 2021 году попал в Нидерланды. Здесь автомобиль прошел капитальную реставрацию: кузов полностью очистили от коррозии и перекрасили, а салон утеплили и переоборудовали.

Техническая начинка также была обновлена: под капотом установили доработанный бензиновый двигатель от «Волги» мощностью около 100 лошадиных сил. Также владелец перебрал тормозную систему и рулевое управление, модернизировал охлаждение и обновил шины.

Интерьер автомобиля теперь напоминает уютную мини-квартиру с отделкой из дерева. Центральным элементом стал Г-образный диван, который раскладывается в полноценную двуспальную кровать.

В кухонной зоне есть раковина, бак для воды, выдвижные ящики, место для холодильника и газовая плита.

Для жизни вдали от цивилизации «Буханка» оборудована солнечной панелью и отдельным сервисным аккумулятором.

