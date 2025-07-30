Мед на пятки, яблоко с желанием и орехи под подушку: проверенные приметы на скорое замужество — что сделать в августе

В августе, когда в народном календаре наступает пора трех Спасов — Медового, Яблочного и Орехового, — традиционно усиливается интерес к приметам, связанным с любовью, браком и личным счастьем. Особенно у незамужних девушек. Считается, что именно в эти дни особенно сильны «женские» обряды и ритуалы. О самых известных из них — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Медовый Спас: мед и роса «на любовь»

Медовый Спас отмечается 14 августа и связан с традицией освящения меда в церкви. В этот день начинали собирать новый урожай меда, а потому он издавна считался символом достатка и сладкой жизни.

Существует известная народная примета: если в день Медового Спаса утром намазать подошвы медом и пройтись босиком по росе, то в течение года можно встретить суженого. Этот обычай встречается в некоторых районах Центральной России, где до сих пор чтят традиции Спасов. Смысл ритуала — соединение двух мощных природных символов: роса как знак чистоты и обновления, мед — как сладость будущей жизни.

Мед в целом часто использовался в обрядах, связанных с любовью и семьей. Например, после свадьбы молодым обязательно подавали мед, чтобы жизнь была сладкой и благополучной.

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Яблочный Спас: яблоко с просьбой о любви

Следующий по календарю — Яблочный Спас, который празднуется 19 августа. С ним связано множество любовных примет. Самая распространенная — не есть первое освященное яблоко без желания о будущем муже. Считалось, что если девушка в этот день мысленно обратится с просьбой к небесам о достойном женихе, желание непременно сбудется.

Также существовала традиция разрезать яблоко пополам и загадать: если косточки ровные и не тронуты, жизнь в браке будет удачной. А если сердцевина испорчена — стоит повременить с замужеством.

Ореховый Спас: сон с подсказкой от судьбы

29 августа отмечается Ореховый Спас, завершающий череду августовских праздников. Он связан с началом сбора орехов и завершением лета. Считалось, что в ночь на Ореховый Спас можно «заглянуть в будущее».

Девушки загадывали: если положить под подушку три лесных ореха, то можно увидеть во сне своего суженого. Такой обычай был популярен в Вятской, Тульской и Владимирской губерниях.

Также на Ореховый Спас проводили «женские молитвы» — в одиночестве, дома или в церкви, с просьбой о счастливом браке и защите от одиночества.

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Успение Богородицы — день женской силы

Отдельное место в августе занимает православный праздник Успение Пресвятой Богородицы (28 августа). Он считается особенно важным для женщин. По народным поверьям, если в этот день поставить свечу в храме с искренним желанием найти достойного спутника жизни, молитва будет услышана.

На Успение девушки старались избегать ссор, злых слов и черной одежды — чтобы не отпугнуть женское счастье. Также в этот день начинали шить или вышивать предметы «в приданое», приговаривая: «Как нитка к нитке, так и судьба ко мне».

Ранее стало известно о высокой активности пыльцы из-за жары в августе.