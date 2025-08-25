Мегавспышка произошла на Солнце: как это отразится на жизни людей

Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН была зафиксирована самая мощная с 20 июня вспышка на Солнце. К чему она приведет и как повлияет на Землю — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вспышка четвертого уровня

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксирована наиболее мощная вспышка на Солнце с 20 июня текущего года. Интенсивность события достигла уровня M4.6, что соответствует четвертой категории по пятибалльной шкале классификации солнечных вспышек.

Как сообщается на сайте лаборатории, явление обусловлено появлением на видимой части солнечного диска нескольких крупных активных зон. Ранее, когда эти зоны находились на обратной стороне Солнца, они спровоцировали ряд мощных выбросов плазмы, большая часть которых была направлена в сторону Марса. В настоящее время эти активные области расположены достаточно далеко от направления на Землю, поэтому произошедшая вспышка не должна представлять непосредственной угрозы для планеты. Однако сохранение в этих центрах активности энергии, достаточной для формирования самых сильных взрывов за последние месяцы, может вызывать геомагнитные изменения.

Землю накроют магнитные бури

Несмотря на то, что вспышка не окажет сильного влияния на Землю, с 27 августа уровень геомагнитных возмущений начнет повышаться. В ночь с 26 на 27 августа буря поднимется до третьего уровня (слабая буря) и продержится до вечера. Уже с 21:00 уровень повысится до четвертого (малая буря). Он сохранится до вечера 28 августа, после чего уровень бури снова понизится до третьего.

Фото: [ istockphoto.com ]

Сильная магнитная буря ожидается в начале сентября. Уже с 3 числа уровень возмущений сразу поднимется до четвертого и продержится сутки. Далее, в ночь с 4 на 5 сентября, уровень бури резко поднимется до шестого (сильная буря). Она завершится вечером 5 сентября, перейдя на четвертый уровень.

В преддверии грядущих геомагнитных колебаний врачи рекомендуют уменьшить интенсивность физических нагрузок. Желательно скорректировать рацион питания, ограничив потребление жирной и сладкой пищи, а также полностью отказаться от спиртных напитков. Следует воздержаться от чрезмерной умственной и эмоциональной деятельности, избегая стрессов и конфликтных ситуаций. Людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов, стоит заранее убедиться в наличии необходимых медикаментов.

В этот промежуток времени вероятны перепады кровяного давления, учащенное сердцебиение и ощущение нехватки воздуха. Нередко наблюдаются нарушения сна. Также возможно снижение концентрации внимания, повышенная раздражительность, беспокойство и быстрая утомляемость. Геомагнитные штормы могут спровоцировать болевые ощущения в суставах и мышечной ткани.

Ранее эксперты назвали топ-5 альтернатив WhatsApp и Telegram для бесплатных звонков.