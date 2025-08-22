Топ-5 альтернатив WhatsApp и Telegram для бесплатных звонков

Пользователи мессенджеров уже не представляют свою ежедневную коммуникацию без звонков через привычные приложения. На сегодня самые популярные мессенджеры в России — это WhatsApp* и Telegram. Так как связь в них ухудшилась, стоит рассмотреть альтернативы из числа других популярных сервисом. Подробнее о каждом из них интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Первое в списке — Google Meet. Это приложение, предустановленное на большинстве устройств.

«Оно привязано к аккаунту в Google. Для индивидуальных звонков его можно использовать без ограничений во времени, а для групповых — не более одного часа», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В известном многим пользователям сервисе для звонков Zoom, продолжила Бастрыкина, все еще есть ограничение на длительность звонка до 40 минут при бесплатном доступе.

«Это один из самых коротких интервалов среди других сервисов на рынке коммуникационных приложений. В VK Calls также предлагает сервис индивидуальных и групповых звонков. Подключаться можно как из раздела Сообщения в VK, так и через отдельное приложение. Предложение особенно удобно для активных пользователей этой социальной сети», — подчеркнула эксперт.

«Яндекс Телемост» — удобный и универсальный бесплатный сервис для звонков без ограничений во времени как для индивидуальных подключений, так и для групповых конференций.

«FaceTime — предустановленное на многих устройствах приложение с простым понятным интерфейсом, которое с 2025-го года доступно не только пользователям продукции Apple, но всем остальным владельцам других устройств, включая ПК на Windows и смартфоны на Android», — добавила Бастрыкина.

Из новых IT-продуктов, по словам эксперта, можно отметить российский мессенджер Max, который также предлагает сервис звонков с разнообразными встроенными опциями.

«В целом выбор вариантов достаточно большой, поэтому пользователи в любом случае найдут альтернативу бесплатных и удобных онлайн-звонков», — заключила эксперт.

*Принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной