TikTok, в том числе русскоязычный, охватила новая вирусная тенденция, известная как «итальянский брейнрот» (Italian Brainrot). Этот феномен характеризуется абсурдными, сюрреалистическими и ироничными видео с участием сгенерированных нейросетями существ с псевдоитальянскими именами, такими как Tralalero Tralala, Bombardiro Crocodilo и другими. Психолог Инна Макарова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о скрытой опасности подобных мемов для детей.

Tralalero Tralala: акула в кроссовках

Tralalero Tralala — это трехногая акула в кроссовках, ставшая первым вирусным персонажем жанра. Визуально нелепая акула часто изображается в прыжках или в танце, сопровождаемая повторением фразы «Tralalero Tralala».

Фото: [ соцсети ]

Bombardiro Crocodilo: крокодил-бомбардировщик

Bombardiro Crocodilo — гибридное существо, представляющее собой голову крокодила, соединенную с корпусом военного бомбардировщика. Этот персонаж является одним из центральных символов жанра, часто тиражируемым в фанатских мемах и творчестве.

Фото: [ соцсети ]

Перевод песен и критика

Некоторые из этих мемов подверглись критике за использование богохульных и оскорбительных выражений. Например, в одном из видео про Tralalero Tralala содержится фраза «porco dio e porco Allah», что многие пользователи воспринимают как оскорбление религиозных чувств.

Кроме того, использование образа крокодила-бомбардировщика как военного преступника связано с тематикой реальных конфликтов, в частности с израильско-палестинским. Это может восприниматься как иронизация над трагедией и способствовать поляризации мнений, считают в Сети.

Опасно ли для детей?

Если ребенок просто смотрит на картинку, не углубляясь в подробности, то это для него никакой опасности не несет. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила психолог Инна Макарова.

Фото: [ freepik.com ]

«Сама по себе такая картинка не будет являться пагубной для детей, потому что дети очень часто в своих рисунках или в играх конструируют, сочетая несочетаемое. То есть через это идет их взаимодействие с миром», — сказала она.

Однако в том случае, если ребенок понимает смысл строк, то использование им этой картинки приобретает другой контекст, отметила эксперт.

«Ребенок уже понимает смысл этой песни, согласен или не согласен с ним, и использует эту картинку для публикаций в соцсетях или рисует в тетрадке именно со смыслом этой песни, с негативным, некультурным или еще каким-то, то здесь другой контекст. Он уже погружен во что-то негативное, и здесь, конечно, надо смотреть конкретно, что это за песня, что она транслирует, какие ценности, пропагандирует ли она что-то, призывает ли она к чему-то», — выразила мнение психолог.

В случае наличия негативного смысла, маркировка у такой песни должна быть 18+, считает эксперт.

«Если она транслирует что-то экстремистского характера, то судом такая песня должна быть запрещена», — отметила Макарова.

При этом ребенку вне зависимости от возраста нужно объяснять, что такое плохо и хорошо даже в контексте мемов, добавила эксперт.

Фото: [ istockphoto.com ]

«Я всегда считаю, что с ребенком нужно разговаривать. Вот эти попытки испуганных родителей замести под ковер фразой: “Ты еще маленький, тебе еще рано”, “Вот вырастешь, узнаешь” — это не самый лучший вариант обращения с информацией, которая уже попала к ребенку. Тем более мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас дети с трех лет уже пользуются телефонами лучше нас с вами. И если он упрется, он найдет там все, что угодно, несмотря на родительские контроли», — заявила она.

По этой причине родителям стоит изначально самим разобраться в теме, изучить интересующий ребенка контент, а потом уже составить мнение о нем, продолжила эксперт.

«И затем это мнение переложить на такой язык, который будет понятен ребенку. Пятилетнему ребенку мы будем объяснять одну информацию одними словами. С пятнадцатилетним подростком мы можем поговорить уже более свободно», — заключила специалист.

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