Менять работу или идти к начальнику: как повысить себе зарплату — советы от экономиста
Экономист Тарасова: около 40% россиян сменили работу в 2024 году ради повышения
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Рынок труда в России характеризуется высокой востребованностью большого числа сотрудников, причем далеко не только высокой квалификации. На этом фоне в стране растут зарплаты. Кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова дала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» практические советы о том, как поднять себе зарплату в 2025 году.
Не рекомендуется ставить работодателю ультиматумы или мотивировать необходимость повышения выплат личными обстоятельствами, например, взятой ипотекой. Тарасова посоветовала приводить аргументы, связанные с личной эффективностью или необходимостью выполнения дополнительных трудовых обязанностей.
«Довольно часто на повышение зарплаты рассчитывают и те сотрудники, которые прошли программы повышения квалификации или освоили новые навыки, — например, прошли языковые курсы, получили международные сертификаты», — добавила эксперт.
Кроме того, повысить уровень собственного благосостояния можно, сменив работу, продолжила экономист. По ее словам, большая часть россиян, перешедших на новое место работы в 2024 году, пошли на подобный шаг, стремясь увеличить свой доход.
«По экспертным оценкам около 40% занятых в России сменили место работы в 2024 году. Чаще всего такие переходы осуществляли работники сферы общепита и туризма», — отметила Тарасова.
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