Менять работу или идти к начальнику: как повысить себе зарплату — советы от экономиста

Рынок труда в России характеризуется высокой востребованностью большого числа сотрудников, причем далеко не только высокой квалификации. На этом фоне в стране растут зарплаты. Кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова дала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» практические советы о том, как поднять себе зарплату в 2025 году.