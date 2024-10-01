Меньше денег — больше дней: когда россиянам выгодно брать отпуск в 2025 году по производственному календарю Госдумы

Государственная Дума опубликовала производственный календарь на следующий год. Несмотря на то, что проект постановления правительства «О переносе выходных дней в 2025 году» еще не принят , спланировать свой отдых уже можно. Какие месяцы станут самыми выгодными для отпуска в 2025 году — в материале «Подмосковье сегодня».

С 28 октября по 2 ноября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, после которой наступят выходные — воскресенье и понедельник, так как в стране отметят День народного единства. Также шесть дней подряд гражданам придется отработать в конце 2024 года, а после отправиться на новогодние каникулы, которые продлятся с 29 декабря по 8 января.

В феврале, апреле и марте долгих выходных не ожидается. В мае россияне отдохнут с 1 по 4 и с 8 по 11 число, в июне также запланированы четыре выходных — с 12 по 15 число. Три дня подряд граждане будут отдыхать во время празднования Дня народного единства — со 2 по 4 ноября, однако перед этим пройдет шестидневная рабочая неделя. Новогодние каникулы начнутся 31 декабря, в среду.

Количество рабочих дней в 2025 году составит 247, выходных и праздничных — 118. Наиболее выгодными для отпуска считаются месяцы с большим числом рабочих дней, в следующем году это будут июль и октябрь — по 23 рабочих дня. Также стоит обратить внимание на месяцы, в которых ожидается 22 рабочих дня, — апрель, сентябрь и декабрь. В августе и марте будет по 21 рабочему дню. Несмотря на то, что в феврале долгих выходных не будет, из-за того, что месяц короткий, рабочих дней ожидается 20, выходных — восемь.

Самым невыгодным для отпуска станет январь — всего лишь 17 рабочих дней. В первый месяц зимы россияне смогут вдоволь отдохнуть, не тратя положенный отпуск, граждан ожидают 14 выходных дней. Для тех, кто не хочет экономить, а планирует дольше отдохнуть, будет интересен отпуск в месяцы с наибольшим количеством выходных и наименьшим числом рабочих дней. Кроме января, это май (13 выходных и 18 рабочих дней), июнь и ноябрь (по 11 выходных и 19 рабочих дней).

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