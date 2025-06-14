Ментол, уксус и совы: простые и эффективные способы защиты огорода от грызунов

«Установите кормушки или домики для птиц, чтобы создать условия для обитания хищных пернатых, или позаботьтесь о том, чтобы у вас в саду жила кошка. Можно использовать мышеловки или специальные капканы, которые не вредят окружающей среде. Проверяйте ловушки регулярно и устраняйте пойманных грызунов безопасным образом», — заключила садовод.