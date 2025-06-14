Ментол, уксус и совы: простые и эффективные способы защиты огорода от грызунов
Садовод Кашнова: защитить огород от грызунов можно с помощью ментола
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Грызуны на огороде могут нанести значительный ущерб цветам и урожаю. Для эффективной борьбы с вредителями необходимо использовать комплекс мер, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» садовод Надежда Кашнова.
По словам эксперта, первое, что следует сделать, это проанализировать обстановку в огороде.
«Грызуны, такие как мыши и крысы, предпочитают темные и укромные уголки, поэтому поддержание порядка в огороде и вокруг него — это первая линия обороны. Регулярное удаление остатков щепы, неиспользуемых материалов и прочий мусор может существенно снизить количество мест, где грызуны могли бы обосноваться», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Также одним из самых эффективных методов защиты является создание физических барьеров.
«Сетчатые ограждения или специальные грядки с сетчатыми стенками могут предотвратить доступ грызунов к растениям. Необходимо использовать сетку с мелкими ячейками, чтобы предотвратить проникновение даже маленьких особей, а также убедитесь, что ограждение хорошо закреплено в земле», — отметила садовод.
Кроме того, стоит рассмотреть возможность применения отпугивателей.
«Например, натуральные средства: запахи ментола, уксуса или эфирных масел, которые грызуны не переносят. Важно равномерно распылять такие средства вокруг границ огорода, чтобы создать неприятную для них атмосферу», — подчеркнула эксперт.
Также на участок можно привлечь сов или кошек. Это поможет значительно снизить популяцию грызунов.
«Установите кормушки или домики для птиц, чтобы создать условия для обитания хищных пернатых, или позаботьтесь о том, чтобы у вас в саду жила кошка. Можно использовать мышеловки или специальные капканы, которые не вредят окружающей среде. Проверяйте ловушки регулярно и устраняйте пойманных грызунов безопасным образом», — заключила садовод.
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