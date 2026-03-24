Mercedes и BMW выиграли суд против экоактивистов, требовавших запретить автомобили с ДВС

Активисты требовали запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания начиная с ноября 2030 года. Свои требования они обосновывали так называемым «углеродным бюджетом», который, по их мнению, должен был применяться к каждому отдельному производителю.

Суд счел доводы истцов неубедительными. В решении указано, что углеродный бюджет не был распределен между конкретными компаниями, поэтому оснований для ограничения продаж машин с ДВС именно для Mercedes и BMW не имеется. Таким образом, нижестоящие инстанции, ранее отказавшие в иске, были правы.

Представители автогигантов подтвердили свою приверженность устойчивому развитию и постепенному переходу на экологичные технологии. Однако статистика говорит сама за себя: в 2024 году в Германии 89% автомобилей были оснащены двигателями внутреннего сгорания. Полностью электрические машины составляли лишь 3,3% автопарка.

