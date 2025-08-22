США стягивают войска к Венесуэле: мир на пороге новой войны — как это скажется на переговорах по Украине

Война между США и Венесуэлой становится все более реальной: Вашингтон отправил к берегам страны три военных корабля с 4 тыс. морских пехотинцев. Президент Венесуэлы Николас Мадуро расценил эти действия как угрозу и подтвердил намерение мобилизовать около 4,5 млн ополченцев для защиты суверенитета. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» оценил вероятность военного конфликта между странами.

Как отметил эксперт, США не нравятся те власти, которые находятся сейчас в Венесуэле.

«Американские администрации довольно безответственно себя ведут по отношению к тем, кто им не нравится. Я оцениваю возможность столкновения между странами как маловероятную, но не нулевую. Подобного рода столкновение весьма сильно поменяет весь политический масштаб во всем мире. Каждая страна, проводящая сравнительно независимую политику, будут ощущать угрозу. Сегодня Венесуэла, а завтра кто-то еще», — пояснил эксперт.

Как отметил политолог, американцы пытаются старыми методами влиять на другие страны, поскольку не хотят терять их из своей зоны влияния.

«США — это источник агрессии и нестабильности во всем мире. Эта страна, которая провоцирует войны, и от нее можно ожидать всего», — выразил мнение специалист.

Однако, несмотря на возможное противостояние с Венесуэлой, США не выйдут из украинского конфликта, считает эксперт.

«В этот конфликт слишком много вложено, это важный для американцев актив. Военный конфликт на Украине — это ресурс, как они считают, для влияния на Россию. У США хватит сил работать на несколько фронтов», — считает он.

При этом в случае нарастания конфликтной ситуации за Венесуэлу есть, кому заступиться, заверил политолог.

«Дипломатически и другими путями и Россия, и Китай будут за нее заступаться. Россия поставила Венесуэле оружие, Китай тоже поставлял разные средства вооружения. Потом у нас там большие интересы. В военном плане наше вмешательство крайне маловероятно, но отдавать на съедение нашего союзника, я думаю, ни Россия, ни Китай не собираются», — заключил Аграновский.

