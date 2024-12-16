Метель и морозы грозят Москве и Подмосковью: стало известно, какой будет погода на неделе с 17 по 20 декабря

Жителей Москвы и Подмосковья ожидает снежная неделя, в середине которой возможно похолодание до -18°. В пятницу столбик термометра пойдет вверх. Точный прогноз погоды с 17 по 20 декабря интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик Александр Ильин.

Во вторник, 17 декабря, в Москве и Подмосковье ожидается облачность и снег, ночью местами возможна метель. Температура воздуха в столице ночью и днем составит -2…0°, по области -5…0°. Синоптик Ильин спрогнозировал ветер западной четверти 6-11 м/с, ночью местами порывы могут достигать до 17 м/с. На дорогах возможна гололедица, а также снежные заносы местами ночью.

Фото: [ freepik.com ]

Снег продолжится в среду, облачность также сохранится. Ночью и днем 18 декабря в Москве ожидается -8…-6°, к вечеру температура понизится до -12…-10°. По области ночью и днем будет -11…-6°, с понижением к вечеру до -15…-10°, предупредил эксперт. Ветер ожидается западный и северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Также автомобилистам стоит готовиться к гололедице.

Ночью в четверг будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром 19 декабря температура в столице составит -15…-13°, по области -18…-13°. Ожидается ветер западной четверти 4-9 м/с.

Фото: [ freepik.com ]

«Днем облачно, осадки (снег, переходящий в мокрый снег), местами гололед, налипание мокрого снега, резкое повышение температуры в столице до -2…0°, по области до -5…0°, ветер южный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Гололедица», — предупредил Ильин.

В пятницу, 20 декабря, столбики термометра начнут расти вверх. Ночью ожидается -1…-6°, днем -2…+3°. Синоптик спрогнозировал юго-западный ветер 4-9 м/с. В конце рабочей недели в Москве и Подмосковье будет облачно, возможны небольшие осадки. Ночью в субботу температура поднимется до +1…-4°, днем составит -3…+2°, вероятность осадков сохраняется.

Ранее стало известно, что россиянам стоит приготовиться к магнитной буре 17 декабря.