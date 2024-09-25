Британская газета The Guardian сообщила, что многие из украинских беженцев в Европе рискуют стать бездомными, в том числе это связано с сокращением поддержки украинцев со стороны властей Старого Света. Западный мир начал уставать от Украины, отметил политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Еще в начале украинского конфликта Европа обещала помощь беженцам, особенно это касалось Германии, подчеркнул эксперт. Украинцам в Старом Свете полагались пособия, бесплатные проезды, а дети беженцев могли учиться в школах. Кроме того, людей обеспечивали жильем, активно в решении этого вопроса участвовали и простые европейцы, который брали к себе в дом семьи с Украины.

«Время идет и, когда говорят, что Западный мир начал уставать от Украины, это связано еще с импульсами, которые идут от обычных граждан. Особенно ситуацию подтолкнуло, когда Украина заговорила о мобилизации тех, кто живет за границей. В Европе, в частности в Германии и Польше, были разговоры о том, чтобы начать высылать беженцев, но пока не реализовалось», — заявил политолог.

Теперь украинцам придется менять свое отношение к жизни. Это также связано с экономическими проблемами на Западе, считает Светов.

«В Германии фактически рецессия. Посмотрите, закрываются заводы Volkswagen. Надо же людям помогать, которые там работали. Откуда брать деньги? Вот поэтому украинцам придется более реально смотреть на жизнь», — пояснил он.

Кроме того, нарастание негатива по отношению к беженцам со стороны европейцев вызывает поведение самих украинцев, которые закупаются в дорогих магазинах, разъезжают на неплохих машинах. По словам Светова, начали вскрываться факты того, что жители западной Украины сдают свои дома тем, кто приехал с востока страны, а сами отправляются в Европу как беженцы.

«Тут деньги получают, там пособия. Эти хитрости и ловкости начинают надоедать западному обществу», — подчеркнул политолог.

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